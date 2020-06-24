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Страшнее медведки? Посмотрите, какое насекомое залетело в дом в Бразилии
Источник материала: Tut.by
В южных странах полно странных насекомых, и некоторые из них по-настоящему впечатляют и даже могут испугать. Один такой экземпляр снял на видео мужчина из Бразилии: насекомое с крупными челюстями и крыльями залетело прямо в его дом. Просто взгляните, как оно выглядело.
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Это муха Добсона, и выглядит она очень неприятно.
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