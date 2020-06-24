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Российский центр науки и культуры в Бресте присоединился к празднованию юбилея Великой Победы

24.06.2020 12:47 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Торжественно награды от имени Президента Российской Федерации В.В.Путина из рук Генерального Консула РФ в Бресте Конякина Игоря Юрьевича получили брестчане, участники Великой Отечественной войны.

Российский центр науки и культуры в Бресте присоединился к празднованию юбилея Великой Победы

С приветственным словом к горожанам прошедшим эту войну, а также к представителям общественности, собравшимся для просмотра Парада Победы в Российском центре науки и культуры в Бресте, обратился председатель Брестского городского Совета депутатов Красовский Николай Васильевич. – Это наша общая Победа! Миллионы людей разных национальностей боролись с фашизмом на фронтах, в партизанских отрядах и в тылу, и спасли мир от коричневой чумы. Беларусь вынесла на себе всю тяжесть и лишения связанные с оккупацией, а так же приняла на себя первый удар немецкой военной машины! Белорусы внесли свой большой вклад в Победу, заплатив за нее сожженными деревнями и селами, сотнями тысяч жизней людей, - сказал Николай Васильевич.

Российский центр науки и культуры в Бресте присоединился к празднованию юбилея Великой Победы

Всю организацию праздничного чаепития для ветеранов в этот исторический день, взяло на себя представительство Россотрудничества.

Российский центр науки и культуры в Бресте присоединился к празднованию юбилея Великой Победы

Руководитель Российского центра науки и культуры в Бресте, вице-консул Генерального консульства РФ в Бресте Семенченко Юлия Евгеньевна тепло приветствовала присутствующих, выразив слова благодарности ветеранам за Победу, которую они вынесли на своих плечах.

Российский центр науки и культуры в Бресте присоединился к празднованию юбилея Великой Победы
 Российский центр науки и культуры в Бресте присоединился к празднованию юбилея Великой Победы

Символично, что сегодня в Параде Победы на Красной площади под боевыми знаменами прославленных партизанских соединений и воинских частей, приняли участие наши земляки, парадный расчет роты почетного караула вооруженных сил Республики Беларусь (командир парадного расчета старший лейтенант Владислав Шепелевич).

Российский центр науки и культуры в Бресте присоединился к празднованию юбилея Великой Победы

Победа стала возможной благодаря общим неимоверным усилиям всего Советского народа.

Российский центр науки и культуры в Бресте присоединился к празднованию юбилея Великой Победы

Пока мы едины, мы непобедимы!

 
Теги: Брест
 
 
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