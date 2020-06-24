 Российский центр науки и культуры в Бресте присоединился к празднованию юбилея Великой Победы

Источник материала: Виртуальный Брест

Торжественно награды от имени Президента Российской Федерации В.В.Путина из рук Генерального Консула РФ в Бресте Конякина Игоря Юрьевича получили брестчане, участники Великой Отечественной войны.





С приветственным словом к горожанам прошедшим эту войну, а также к представителям общественности, собравшимся для просмотра Парада Победы в Российском центре науки и культуры в Бресте, обратился председатель Брестского городского Совета депутатов Красовский Николай Васильевич. – Это наша общая Победа! Миллионы людей разных национальностей боролись с фашизмом на фронтах, в партизанских отрядах и в тылу, и спасли мир от коричневой чумы. Беларусь вынесла на себе всю тяжесть и лишения связанные с оккупацией, а так же приняла на себя первый удар немецкой военной машины! Белорусы внесли свой большой вклад в Победу, заплатив за нее сожженными деревнями и селами, сотнями тысяч жизней людей, - сказал Николай Васильевич.





Всю организацию праздничного чаепития для ветеранов в этот исторический день, взяло на себя представительство Россотрудничества.





Руководитель Российского центра науки и культуры в Бресте, вице-консул Генерального консульства РФ в Бресте Семенченко Юлия Евгеньевна тепло приветствовала присутствующих, выразив слова благодарности ветеранам за Победу, которую они вынесли на своих плечах.





Символично, что сегодня в Параде Победы на Красной площади под боевыми знаменами прославленных партизанских соединений и воинских частей, приняли участие наши земляки, парадный расчет роты почетного караула вооруженных сил Республики Беларусь (командир парадного расчета старший лейтенант Владислав Шепелевич).





Победа стала возможной благодаря общим неимоверным усилиям всего Советского народа.





Пока мы едины, мы непобедимы!