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Проведут квест по Короткевичу и вручат 1 000$. Что ещё будет на Дне письменности?

24.06.2020 14:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

90-летний юбилей мастера исторического детектива Владимира Короткевича и Белыничской иконы Божьей матери станут заглавными буквами 27-го Дня письменности. Стимулировать на подвиги писателей и вдохновлять читателей в первое воскресенье сентября – тоже добрая традиция. Гостей ожидает таинственный квест по Короткевичу, обновленный друкарский двор и невероятный финал «Живой классики». Послушать юных чтецов съезжается вся страна. Кульминацией, конечно же, станет национальная литературная премия.

Услышать голос Короткевича и увидеть едва ли не единственные кадры с ним. Уникальная видеосъёмка 1980 года

Проведут квест по Короткевичу и вручат 1 000$. Что ещё будет на Дне письменности?

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Республики Беларусь:
Премия неплохая – порядка 1000 долларов и уровень достаточно серьезный. Хотелось бы, чтобы конкурс был как можно более жесткий для того, чтобы реально появлялись произведения, которые будут цеплять за душу, за сердце читателей, чтобы в дальнейшем на нашей ежегодной международной книжной выставке эти произведения могли презентовать и чтобы за ними очереди стояли.

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Проведут квест по Короткевичу и вручат 1 000$. Что ещё будет на Дне письменности?

Какие достижения в белорусской культуре? Узнаете, посмотрев видеоматериал

Люди в материале: Игорь Бузовский

 
 
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90-летний юбилей мастера исторического детектива Владимира Короткевича и Белыничской иконы Божьей матери станут заглавными буквами 27-го Дня письменности....
 
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