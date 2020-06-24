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Проведут квест по Короткевичу и вручат 1 000$. Что ещё будет на Дне письменности?
Источник материала: СТВ
90-летний юбилей мастера исторического детектива Владимира Короткевича и Белыничской иконы Божьей матери станут заглавными буквами 27-го Дня письменности. Стимулировать на подвиги писателей и вдохновлять читателей в первое воскресенье сентября – тоже добрая традиция. Гостей ожидает таинственный квест по Короткевичу, обновленный друкарский двор и невероятный финал «Живой классики». Послушать юных чтецов съезжается вся страна. Кульминацией, конечно же, станет национальная литературная премия.
Игорь Бузовский, заместитель министра информации Республики Беларусь:
Какие достижения в белорусской культуре? Узнаете, посмотрев
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90-летний юбилей мастера исторического детектива Владимира Короткевича и Белыничской иконы Божьей матери станут заглавными буквами 27-го Дня письменности....
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