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Павел Латушко: «Когда вижу молодых людей, которые держатся за руки и приходят в Купаловский театр, я счастливый человек»

24.06.2020 14:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Анастасия Макеева, корреспондент:
Купаловская «Павлинка». Впервые за всю историю спектакль пополнил список культурного наследия. 

Павел Латушко: «Когда вижу молодых людей, которые держатся за руки и приходят в Купаловский театр, я счастливый человек»

Зоя Белохвостик, народная артистка Беларуси:
У Купалы там настолько искренние, правильные белорусские характеры, это просто белорусская пьеса. По-моему, наши зрители узнают себя, соседей, обстоятельства. Там очень много юмора белорусского.

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Павел Латушко: «Когда вижу молодых людей, которые держатся за руки и приходят в Купаловский театр, я счастливый человек»

100-летие купаловцы отметят премьерами: спектакль, посвященный Марку Шагалу, «Тутэйшыя», «Идылія». А «Павлинку» сыграют на родине песняра – в Вязынке. Кроме этого, в планах возродить малую сцену с европейским репертуаром. Причем, пандемия картину не испортила. Количество зрителей онлайн выросло в 2 раза. Что еще раз доказывает: белорусы – культурная нация.

Павел Латушко: «Когда вижу молодых людей, которые держатся за руки и приходят в Купаловский театр, я счастливый человек»

Павел Латушко, генеральный директор ГУ «Национальный академический театр им. Я. Купалы»:
Когда я вижу молодых людей – девушку и парня, которые держатся за руки и приходят в Купаловский театр, я счастливый человек, потому что когда молодежь идет к нам, это значит, что наше государство имеет перспективы.

Павел Латушко: «Когда вижу молодых людей, которые держатся за руки и приходят в Купаловский театр, я счастливый человек»

Какие достижения в белорусской культуре? Узнаете, посмотрев видеоматериал

Люди в материале: Анастасия Макеева, Зоя Белохвостик, Павел Латушко

 
 
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Анастасия Макеева, корреспондент:Купаловская «Павлинка». Впервые за всю историю спектакль пополнил список культурного наследия.  Зоя Белохвостик, народная...
 
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