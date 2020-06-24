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Павел Латушко: «Когда вижу молодых людей, которые держатся за руки и приходят в Купаловский театр, я счастливый человек»
Источник материала: СТВ
Анастасия Макеева, корреспондент:
Зоя Белохвостик, народная артистка Беларуси:
100-летие купаловцы отметят премьерами: спектакль, посвященный Марку Шагалу, «Тутэйшыя», «Идылія». А «Павлинку» сыграют на родине песняра – в Вязынке. Кроме этого, в планах возродить малую сцену с европейским репертуаром. Причем, пандемия картину не испортила. Количество зрителей онлайн выросло в 2 раза. Что еще раз доказывает: белорусы – культурная нация.
Павел Латушко, генеральный директор ГУ «Национальный академический театр им. Я. Купалы»:
Какие достижения в белорусской культуре? Узнаете, посмотрев
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Павел Латушко: «Когда вижу молодых людей, которые держатся за руки и приходят в Купаловский театр, я счастливый человек»
Анастасия Макеева, корреспондент:Купаловская «Павлинка». Впервые за всю историю спектакль пополнил список культурного наследия. Зоя Белохвостик, народная...
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