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Правозащитники: в Беларуси за 4 дня задержано свыше 360 человек

24.06.2020 16:36 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Число задержанных с 18 по 21 июня в стране превышает 360 человек, в Минске – более 260.

Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Напомним, в Беларуси проходит предвыборная кампания, в ходе которой задерживают потенциальных кандидатов.

По всей стране с 18 по 21 июня проходили акции, названные «Цепью солидарности», когда люди выстраивались в центре городов и требовали освобождения задержанных оппонентов Александра Лукашенко.

По информации центра, задержания прошли в 19 городах страны: в Минске (более 260 человек), Гомеле (13), Бобруйске (12), Новополоцке (10), Ганцевичах (10), Борисове (10), Новогрудке (9), Витебске (7), Могилеве (6 или более), Бресте (6), Речице (3), Волковыске (3), Молодечно (3), Солигорске (2), Гродно (2), Орше (2), Светлогорске (1), Лиде (1), Слуцке (минимум 1).

Над частью задержанных на акциях 22 и 23 июня прошли более 100 судов. «По данным "Весны", 9 человек получили в общей сложности 105 суток ареста и как минимум 78 человек получили штрафы размером около Br50,5 тыс.», - добавили правозащитники.

Также сообщается, что 22 и 23 июня прошло более 100 судов над частью задержанных. По информации правозащитников, 9 человек получили на всех 105 суток ареста, минимум 78 человек получили штрафы на сумму в общей сложности около 50,5 тысячи рублей.

С начала избирательной кампании, по информации центра «Весна», 112 человек получили в общей сложности 1583 дня административного ареста, 205 человек обязаны будут оплатить штрафы на общую сумму более 167 тысяч рублей. Правозащитникам известны как минимум 650 случаев произвольных задержаний, которые произошли в период с 6 мая по 23 июня.

История вопроса

18 и 19 июня практически во всех городах страны граждане становились в «цепи солидарности», выстраиваясь в центре городов. Они требовали освобождения задержанных и проведения честных выборов. Милиция жестко подавила протесты, по стране прокатилась волна задержаний, задержанных избивали, фиксировались ложные показания свидетелей, неправильно составленные протоколы, задержания случайных прохожих.

19 июня в Европарламенте выразили возмущение действиями белорусских властей, осуждили аресты, задержания и преследования потенциальных кандидатов, оппозиционных политиков и мирных протестующих в преддверии президентских выборов в Беларуси. Об этом сказано в совместном заявлении постоянного докладчика по Беларуси, депутата Европарламента Пятраса Ауштрявичюса, главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберта Бедроня и депутатов парламента.

В Европарламенте не исключают, что Александр Лукашенко и его чиновники вновь подпадут под санкции. Как отметил в беседе с DW евродепутат Михаэль Галер, если Лукашенко не освободит своих политических оппонентов и не проведет честные выборы, Европа может вернуться к санкциям в отношении Беларуси. В Европарламенте считают, что Лукашенко должен допустить к выборам задержанных политических оппонентов, выпустив из тюрьмы Сергея Тихановского и Виктора Бабарико.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Число задержанных с 18 по 21 июня в стране превышает 360 человек, в Минске – более 260. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».
 
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