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Олимпийская чемпионка Екатерина Карстен: в Беларуси очень много делается и для жизни, и для спорта
Источник материала: ОНТ
В Беларуси очень много делается и для жизни, и для спорта – грех жаловаться. Такое мнение
Фото: НОК Беларуси
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В Беларуси очень много делается и для жизни, и для спорта – грех жаловаться. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка по гребле Екатерина Карстен сайту sb.by....
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