Олимпийская чемпионка Екатерина Карстен: в Беларуси очень много делается и для жизни, и для спорта

Источник материала: ОНТ

В Беларуси очень много делается и для жизни, и для спорта – грех жаловаться. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка по гребле Екатерина Карстен сайту sb.by.

Фото: НОК Беларуси

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