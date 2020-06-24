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Состоялось выездное заседание Быховского райисполкома

24.06.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Готовность сельскохозяйственных организаций Быховского района к своевременному и качественному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур обсуждалась в ходе выездного заседания районного исполнительного комитета, которое проходило на базе ОАО «Володарский». Мероприятие проходило под руководством председателя райисполкома Дмитрия Мартиновича, с участием специалистов управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, руководителей хозяйств района.

Состоялось выездное заседание Быховского райисполкома

В текущем году хозяйствами района с общей площади 24,6 тысячи гектаров планируется получить валовой сбор 61,7 тысячи тонн зерна, при средней урожайности 25 ц/га. В том числе зерновых колосовых и зернобобовых культур планируется собрать 44136 тонн. Также ожидается получить 5,6 тысячи тонн маслосемян (рапса и сурепицы) с площади 4,1 тысячи гектара при урожайности 13,7 ц/га. Кроме того, требуется убрать семенников многолетних трав с площади 888 га, в том числе 471 га бобовых и 417 га злаковых. Эту информацию озвучил первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Сергей Красиков.

Для уборки урожая в сельскохозяйственных организациях имеются 59 зерноуборочных комбайнов, в том числе КЗС-10К – 8 единиц, КЗС-1218 — 46 единиц, Acros-530 (Дон) — 5 единиц. В настоящее время охвачены ремонтом 24 комбайна.

Озимые крестоцветные культуры планируется убрать в течение 14 дней. А зерновые и зернобобовые культуры рассчитывают убрать за 22 дня. Нагрузка на комбайн в среднем составляет 338 га, что превышает допустимые нормы.

Но, как заверил заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Сергей Сивчиков, нагрузка на 1 зерноуборочный комбайн значительно уменьшится и составит 298 га (что соответствует техническому регламенту) при поступлении новой техники в хозяйства района. Так, ожидается, что до начала уборки зерновых и зернобобовых культур хозяйства района приобретут в лизинг 8 зерноуборочных комбайнов КЗС.

На уборке урожая в хозяйствах района будут трудиться 118 комбайнеров, в том числе из районных организаций — 29 человек. Традиционно помощь селу кадрами окажут ГЛХУ «Быховский лесхоз», УКП «Жилкомхоз», РОЧС, торфопредприятие «Днепровское» и некоторые другие организации района.

В счет государственного заказа сельхозорганизациям района доведен план поставки зерна в количестве 8040 тонн, в том числе 640 тонн пивоваренного ячменя. План поставки рапса составляет 1500 тонн.

Для сушки зерна и доведения его до необходимой кондиции в хозяйствах района есть 20 зерносушильных комплексов, из которых 18 охвачены ремонтом. Производительность имеющихся сушилок в среднем составляет 300 тонн. Но, вместе с тем, поставлена конкретная задача — переоборудовать зерносушильные комплексы для использования их на местных видах топлива.

В настоящее время ЗСК в ОАО «Володарский» переоборудован. Если ранее зерносушильный комплекс отапливался соломой, то сейчас будут использоваться дрова. Также планируется переоборудовать ЗСК на использование местных видов топлива в ОАО «Обидовичи», «Следюки»,  второй комплекс ОАО «Володарский». Таким образом, на использование местных видов топлива перейдут 4 ЗСК.

Для хранения зерна имеются 49 складских помещений, в том числе 15 — для хранения семенного фонда и 34 — фуражного. Определен срок проведения их дезинфекции — до 25 июня 2020 года.

Для перевозки зерна в хозяйствах района имеется вся необходимая техника (автомашины, трактора), всего 57 единиц.

В ходе проведения выездного заседания исполкома глава района Дмитрий Мартинович обратил внимание на ряд актуальных вопросов, а именно на наличие кадрового потенциала и готовность качественно провести уборочную кампанию. Важно и то, чтобы привлеченные работники уже сейчас смогли приступить к ремонту зерноуборочных комбайнов. Перед началом жатвы нужно провести регулировку техники, чтобы провести уборку с наименьшими потерями. Вместе с тем, необходимо обеспечить не только выполнение государственного заказа, но и засыпку семян озимых и яровых зерновых и зернобобовых культур, зернофуража.

Кроме того, было указано на необходимость укомплектования техники и зернотоков первичными средствами пожаротушения, создание надлежащих санитарно-бытовых условий, организацию горячего питания, подвоз обедов и ужинов в поле. Также было обращено внимание на соблюдение требований охраны труда в период проведения уборочной кампании.

Согласно принятому решению, руководителям хозяйств района необходимо принять безотлагательные меры по охвату ремонтом всех зерноуборочных комбайнов, зерносушильных комплексов и сушильного хозяйства и обеспечить их 100% готовность. А также принять исчерпывающие меры по эффективному использованию зерноуборочной техники в течение светового дня, исключив ее необоснованные перегоны. Нужно будет организовать охрану зерноуборочной техники в ночное время, заправку техники горюче-смазочными материалами на местах ее работы, обеспечить оперативный контроль за качеством работ, техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов в поле.

Кроме того, сельхозорганизациям необходимо обеспечить уборку зерновых культур на личных приусадебных участках граждан.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.

 
 
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Готовность сельскохозяйственных организаций Быховского района к своевременному и качественному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур обсуждалась в...
 
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