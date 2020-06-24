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Правительство рассмотрело ситуацию на рынке труда

24.06.2020 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На заседании Президиума Совета Министров рассмотрен вопрос о состоянии рынка труда и принимаемых мерах по сохранению трудовых коллективов и обеспечению выплаты заработной платы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Правительство рассмотрело ситуацию на рынке труда

Как отметил премьер-министр Роман Головченко, в нынешних условиях функционирования экономики это один из важнейших вопросов, находящихся в поле зрения правительства по поручению Президента. "Чтобы не допустить разбалансировки рынка, массового высвобождения людей в условиях снижения производства, сокращения объема услуг из-за эпидемиологической ситуации в мире, Президент и правительство приняли необходимые решения. Созданы инструменты и определены источники поддержки предприятий и бизнеса, которые существенно пострадали от пандемии COVID-19", - подчеркнул глава белорусского правительства.

В своем докладе министр труда и социальной защиты Ирина Костевич отметила, что по поручению Президента ведется мониторинг организаций по соблюдению трудового законодательства при увольнении работников. Оперативные данные свидетельствуют об отсутствии массовых грубых нарушений. Вместе с тем начиная с апреля наблюдается рост потерь рабочего времени. В мае текущего года по сравнению с маем прошлого года увеличилась численность работников, работавших неполное рабочее время, находившихся в отпусках по инициативе нанимателей и в простое.

"Это вынужденная реакция организаций в период разрыва логистических и производственных цепочек из-за пандемии. Применение различных режимов занятости позволяет сохранить за каждым человеком рабочее место, хотя и с определенным снижением их доходов", - резюмировала министр.

Глава государства для сохранения трудовых коллективов и обеспечения работников государственной гарантией - минимальной заработной платой - 28 мая подписал указы №178 и №179, направленные на поддержку работников организаций реального сектора и бюджетной сферы, которые в силу объективных причин вынуждены трудиться неполное рабочее время или в режиме простоя.

Организации активно консультируются по вопросам применения указа №178. По состоянию на 22 июня получили консультации более 420 нанимателей. 44 организации уже подали заявление на получение поддержки, по 14 из них исполкомы приняли решения: девяти в ближайшие дни перечислят запрошенные суммы, и организации оперативно обеспечат выплату доплат своим работникам. Пяти организациям отказано в предоставлении субсидии по объективным причинам.

Премьер-министр поручил руководителям местных органов власти активно взаимодействовать с организациями, находящимися на их территории, по разъяснению предоставленных возможностей и механизмов получения поддержки.

Ирина Костевич, в свою очередь, сообщила, что согласно п.2 указа №178 более 5 тыс. граждан уже получили дополнительную материальную поддержку через государственную адресную социальную помощь.

В правительстве также обсудили вопросы своевременности выплаты заработной платы. Отмечено, что каждый негативный факт, связанный с несвоевременной выплатой зарплаты, находится на контроле Департамента государственной инспекции труда. За пять месяцев привлечено к административной ответственности в виде штрафа 838 организаций и 800 должностных лиц.

По итогам заседания премьер-министр дал конкретные поручения по поддержанию стабильной ситуации на рынке труда, недопущению случаев невыплаты заработной платы.

 
 
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