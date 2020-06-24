ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Средняя зарплата в Беларуси в мае составила Br1227,9. В Брестской области - Br1028,7 (106,7%)

24.06.2020 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае 2020 года составила Br1227,9, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Средняя зарплата в Беларуси в мае составила Br1227,9. В Брестской области - Br1028,7 (106,7%)

В апреле этого года было Br1193,8.

В разрезе регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в мае достигла Br1771 (темп роста к маю минувшего года - 113,5%). В Минской области она составила Br1230,1 (106,1%), Гомельской - Br1070,4 (105,5%), Витебской - Br1048,6 (109,4%), Гродненской - Br1030,9 (105,9%), Брестской - Br1028,7 (106,7%), Могилевской - Br993,4 (107,1%).

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-мае по сравнению с соответствующим периодом 2019 года возросла на 7,9%.

Больше всего в мае текущего года получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br5668,3), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br2345,4), грузовой воздушный транспорт (Br2263,4), производство химических продуктов (Br2215,9), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br2027,3), инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области (Br1941,6), горнодобывающая промышленность (Br1929,3), деятельность в области телекоммуникаций (Br1898,1).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br551,3), сферы творческой деятельности и развлечений (Br643,5), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br669,7), тем, кто занимается рыболовством или рыбоводством (Br705,4), оказывает услуги по временному проживанию и питанию (Br734,9), работает на водном транспорте (Br752,8), занят производством текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (Br758,9), уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br766,1).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае 2020 года составила Br1227,9, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Красавица Станюта честно рассказывает про закулисье спорта: травмы, соперничество и подорванное здоровье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика