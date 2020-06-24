Средняя зарплата в Беларуси в мае составила Br1227,9. В Брестской области - Br1028,7 (106,7%)

Источник материала: Виртуальный Брест

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае 2020 года составила Br1227,9, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.





В апреле этого года было Br1193,8.

В разрезе регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в мае достигла Br1771 (темп роста к маю минувшего года - 113,5%). В Минской области она составила Br1230,1 (106,1%), Гомельской - Br1070,4 (105,5%), Витебской - Br1048,6 (109,4%), Гродненской - Br1030,9 (105,9%), Брестской - Br1028,7 (106,7%), Могилевской - Br993,4 (107,1%).

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-мае по сравнению с соответствующим периодом 2019 года возросла на 7,9%.

Больше всего в мае текущего года получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br5668,3), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br2345,4), грузовой воздушный транспорт (Br2263,4), производство химических продуктов (Br2215,9), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br2027,3), инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области (Br1941,6), горнодобывающая промышленность (Br1929,3), деятельность в области телекоммуникаций (Br1898,1).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br551,3), сферы творческой деятельности и развлечений (Br643,5), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br669,7), тем, кто занимается рыболовством или рыбоводством (Br705,4), оказывает услуги по временному проживанию и питанию (Br734,9), работает на водном транспорте (Br752,8), занят производством текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (Br758,9), уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br766,1).