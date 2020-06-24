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В Дрогичинском районе из-за ДТП несколько домов остались без электричества
24.06.2020 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Дрогичинском районе грузовой автомобиль врезался в опору линии электропередачи, сообщили БЕЛТА в управлении
Дорожно-транспортное происшествие случилось 23 июня около 20.50 в деревне Немержа.
Автомобилем МАЗ с прицепом управлял 43-летний житель Смолевичей. Он неправильно выбрал скорость, не учел погодные условия и состояние проезжей части, из-за чего при повороте грузовик врезался в опору ЛЭП. От удара столб упал на машину, несколько домов оказались обесточенными.
Сотрудники ГАИ призывают водителей быть внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим, учитывать погодные условия.
Фото управления ГАИ УВД Брестского облисполкома
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В Дрогичинском районе грузовой автомобиль врезался в опору линии электропередачи, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома. ...
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