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В Дрогичинском районе из-за ДТП несколько домов остались без электричества

24.06.2020 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Дрогичинском районе грузовой автомобиль врезался в опору линии электропередачи, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

В Дрогичинском районе из-за ДТП несколько домов остались без электричества

Дорожно-транспортное происшествие случилось 23 июня около 20.50 в деревне Немержа.

В Дрогичинском районе из-за ДТП несколько домов остались без электричества

Автомобилем МАЗ с прицепом управлял 43-летний житель Смолевичей. Он неправильно выбрал скорость, не учел погодные условия и состояние проезжей части, из-за чего при повороте грузовик врезался в опору ЛЭП. От удара столб упал на машину, несколько домов оказались обесточенными.

В Дрогичинском районе из-за ДТП несколько домов остались без электричества

Сотрудники ГАИ призывают водителей быть внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим, учитывать погодные условия.

Фото управления ГАИ УВД Брестского облисполкома

 
 
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  В Дрогичинском районе грузовой автомобиль врезался в опору линии электропередачи, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома. ...
 
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