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"Ивацевичдрев" увеличит объемы выпуска мебели в три раза

24.06.2020 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОАО "Ивацевичдрев" благодаря установке дополнительного оборудования увеличит объемы выпуска мебели в три раза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

"Ивацевичдрев" увеличит объемы выпуска мебели в три раза

"На днях предприятие вводит в эксплуатацию современное высокотехнологичное оборудование марки ведущих мировых производителей, которое позволит увеличить производственные мощности по выпуску мебели втрое - до 200 тыс. изделий в год. Решение о наращивании мощности мебельного производства приняло руководство предприятия с учетом устойчивого роста заказов как на внутреннем рынке, так и за рубежом", - сказали в пресс-службе.

Из общего объема производства мебели "Ивацевичдрев" 57% поставляет на внешние рынки. Основные направления экспорта - Польша, Латвия, Канада, США, Казахстан, Россия, Чехия и Монголия. В Беларуси предприятие имеет собственную фирменную торговую сеть, через которую реализуется около 30% мебели, остальной объем - в различных мебельных центрах и магазинах. Кроме того, эффективно работает и интернет-магазин предприятия.

ОАО "Ивацевичдрев" - один из крупнейших в Беларуси производителей древесно-стружечных плит, в том числе ламинированных. Сегодня завод по производству ДСП и ЛДСП работает на полную проектную мощность. В ассортименте более 100 декоров ламинирования, выполненных в различных тиснениях. Мебельное производство работает в несколько смен.

На "Ивацевичдреве" трудится около 1 тыс. человек. С вводом новых производственных мощностей рабочих мест станет еще больше. 97,89% акций ОАО принадлежат Республике Беларусь.

 
 
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  ОАО "Ивацевичдрев" благодаря установке дополнительного оборудования увеличит объемы выпуска мебели в три раза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна...
 
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