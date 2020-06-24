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«Неожиданный поворот судьбы». В Сети появилось видео вылета Audi в мелиоративную канаву в Кобрине
Источник материала: Tut.by
Аварии, которая произошла накануне в Кобрине,
Напомним, днем 23 июня 35-летний водитель Audi при повороте налево на улицу Советскую не справился с управлением, в результате автомобиль выехал за пределы дороги и
В ДТП никто не пострадал. Инспекторы составили на водителя административный протокол.
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Напомним, авария произошла днем 23 июня при повороте на улицу Советскую.
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