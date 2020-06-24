«Неожиданный поворот судьбы». В Сети появилось видео вылета Audi в мелиоративную канаву в Кобрине

Источник материала: Tut.by

Аварии, которая произошла накануне в Кобрине, попала в объектив камеры наружного наблюдения.

Напомним, днем 23 июня 35-летний водитель Audi при повороте налево на улицу Советскую не справился с управлением, в результате автомобиль выехал за пределы дороги и оказался в мелиоративной канаве .

В ДТП никто не пострадал. Инспекторы составили на водителя административный протокол.