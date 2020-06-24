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Игорь Карпенко посетил учреждения образования Островецкого района и встретился с педагогами

24.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Игорь Карпенко посетил учреждения образования Островецкого района и встретился с педагогами

С рабочим визитом Островецкий район посетил министр образования Игорь Карпенко, пишет «Астравецкая праўда».
 
Системе образования нашего района есть чем похвастаться. За последние 5 лет на Островетчине введено в эксплуатацию 6 новых учреждений образования: гимназия, школа, 4 детских сада и Центр творчества детей и молодёжи. Некоторые новостройки, а также другие учреждения образования посетил Игорь Карпенко.

Начался визит министра в наш район с Рымдюнской средней школы с литовским языком обучения. И неслучайно. В начале февраля здесь прошла встреча министров иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея и Республики Литвы Линаса Линкявичуса, в результате которой была достигнута договоренность о переносе детского сада с литовским языком обучения в здание школы.

Игорь Карпенко посетил учреждения образования Островецкого района и встретился с педагогами

– Цель приезда на Островетчину – посмотреть подготовку учреждений образования к новому учебному году. Лето для нас – горячая пора, когда надо провести текущие и капитальные ремонты. К концу августа нужно получить паспорта готовности, надо подготовить и систему общепита, – отметил Игорь Васильевич. – В Островецком районе есть свои традиции. Как пример, школы и детские сады с белорусским и литовским языками обучения в Рымдюнах. Мультикультурное разнообразие, которое традиционно складывалось на территории нашей страны, без поддержки образовательных структур чувствовало бы себя некомфортно. И было принято правильное решение о переносе детских садов из отдельных зданий на базу школы. Во-первых, здесь более комфортные условия, а во-вторых, у детей появится больше возможностей в общении.

Игорь Карпенко посетил учреждения образования Островецкого района и встретился с педагогами

Ремонт в здании, где разместятся два детских сада, идёт полным ходом – уже сейчас понятно, что в новом учебном году воспитанники и их педагоги справят новоселье и для них будут созданы хорошие условия.

А вот ясли-сад №3 в Островце – одно из новых учреждений, построенное благодаря реализации республиканской инвестиционной программы по строительству города энергетиков 3 года назад. Изюминкой учреждения сегодня является ресурсный центр по безопасности.

Игорь Карпенко посетил учреждения образования Островецкого района и встретился с педагогами
Игорь Карпенко посетил учреждения образования Островецкого района и встретился с педагогами

В прошлом году в Островце появился современный Центр творчества детей и молодёжи. О его популярности говорит то, что даже летом кабинеты не пустуют – дети разных возрастов и их родители приходят сюда, чтобы научиться техникам декоративно-прикладного творчества, поучаствовать в мастер-классах и просто отдохнуть, удобно расположившись в мягких креслах и на качелях.

Игорь Карпенко посетил учреждения образования Островецкого района и встретился с педагогами

Знакомство с системой образования района продолжилось в гимназия №1 – учреждении, педагоги которого подготовили много медалистов, победителей и призёров олимпиад разных уровней, научно-практических конференций и конкурсов. В гимназии создана хорошая материально-техническая база и работают профессионалы своего дела.

– К новому году будут изданы учебники для 10 класса, их надо во время развезти по школам. Ежегодно выпускаются методические рекомендации по преподаванию всех предметов, по вопросам воспитания и обучения, где-то корректируются учебные планы и программы, переиздаются учебники – ведь учебник «состоится» только в том случае, если по нему несколько лет поработали, отметили положительные моменты и недостатки, которые надо устранить. Эта внутренняя кухня, которая не видна общественности, но её видят и понимают педагоги, – подчеркнул Игорь Карпенко. – Для нас главное, чтобы дети пришли в школу, где созданы комфортные условия для их обучения и воспитания.

О подготовке к новому учебному году шла речь во время посещения гимназии №1. Особенностью этого учреждения является и то, что при поддержке концерна «РосэнергоАтом» и центра спортивной подготовки «Динамо-РосэнергоАтом» на его базе реализуется международный проект «Планета баскетбола – Оранжевый Атом», к которому присоединились уже многие школы района. В рамках проекта на территории гимназии № 1 оборудован современный баскетбольный стадион, где проходят не только товарищеские матчи среди любителей, но и встречи с именитыми спортсменами – такую возможность детям предоставляет концерн.

Игорь Карпенко посетил учреждения образования Островецкого района и встретился с педагогами

Развитие системы образования страны в целом и Островецкого района в частности, профессиональная подготовка кадров, работа с семьёй – спектр вопросов, которые министр образования обсудил с педагогической общественностью района, был широк. К тому же – важен: ведь именно педагогам доверено растить и воспитывать маленького человека, дарить ему радость познания.

Игорь Карпенко посетил учреждения образования Островецкого района и встретился с педагогами

ЦИФРА

16 учреждений общего среднего образования, из них 1 гимназия, 10 средних школ, 5 учебно-педагогических комплексов, 12 учреждений дошкольного образования, 1 учреждение дополнительного образования детей и молодёжи, 1 социально-педагогическое учреждение, 1 учреждение специального образования работают в Островецком районе.

http://ostrovets.by

 
Теги: знакомства
 
 
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С рабочим визитом Островецкий район посетил министр образования Игорь Карпенко, пишет «Астравецкая праўда».   Системе образования нашего района есть чем...
 
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