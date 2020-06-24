Быть добрым сложнее, чем умным. Как родители воспитывали Дурова, Гейтса, Маска и других миллиардеров

Источник материала: Ежедневник

фото: childhoodbiography.com

Самые состоятельные люди планеты когда-то были детьми, и семья сильно повлияла на становление каждого из них. Каким советам родителей миллиардеры следуют до сих пор?

Forbes собрал некоторые показательные факты из биографий миллиардеров.

Ричард Брэнсон

Эпатажный миллиардер, известный своей страстью к экстремальным путешествиям, родился на юго-востоке Лондона, в семье адвоката и бортпроводницы. Он был очень любопытным ребенком и большим любителем экспериментов. Его мать оказала сильное влияние на характер мальчика, хотя ее методы воспитания не всегда были однозначными: например, однажды миссис Брэнсон в качестве наказания высадила четырехлетнего сына из машины, и ему пришлось пройти несколько километров пешком до дома.

Впрочем, обиду на мать Ричард не затаил. В одной из своих книг он дал ей возможность высказаться на тему воспитания лидера. И Ева написала адресованное сыну письмо о том, что детям нужно разрешить ошибаться: «Мы с твоим отцом решились предоставить тебе возможность действовать самому, чтобы ты учился на своих ошибках: ты выращивал свои рождественские елки и птичек и занимался всеми этими безумными и чудесными затеями, с которыми ты и вырос. Почти все они, надо сказать, закончились в той или иной форме катастрофами, последствия которых нам с отцом приходилось разгребать. Но мы мужественно продолжали делать это снова и снова, надеясь, что когда-нибудь в будущем уроки, которые ты извлек из неудач, тебе пригодятся».

Сам Брэнсон в своей книге добавил: «Я благодарен своим родителям за то, что они не ограничивали мое любопытство, а поощряли его. И разрешали поступать так, как я сам считал нужным».

Джефф Безос

Первые годы жизни ныне самого богатого человека на планете не назовешь легкими. Он появился на свет у очень юных родителей: маме Джеффа едва исполнилось 16, а отец был на пару лет старше. Цирковой артист по профессии, молодой человек быстро понял, что не готов к семейной жизни и сбежал. Когда Джеффу было 4 года, его мать вышла замуж за кубинского эмигранта Мигеля Безоса, который дал мальчику свою фамилию. Безос-старший был выходцем из неблагополучного района, но остепенился, обретя семью. С детства Джефф мечтал изобрести что-нибудь необычное: какую-то важную вещь, без которой люди не смогут обойтись. В какой-то степени ему это удалось.

Джефф Безос считает, что всем, что у него есть, он обязан матери. «Я определенно выиграл свою маму в лотерею. Спасибо тебе абсолютно за все, мама», — написал он в своем «Твиттере».

Большое влияние на Безоса также оказал его дед. Миллиардер с теплом вспоминает о времени, которое проводил на техасском ранчо своих бабушки и дедушки. Раз в несколько лет они вместе отправлялись в путешествие на трейлере Airstream: «Я буквально боготворил бабушку с дедушкой и с нетерпением ждал этих поездок», — признался Безос. В трейлере маленький Джефф всегда сидел на заднем сиденье, дедушка — за рулем, а бабушка на пассажирском сиденье. Она постоянно курила, и мальчику очень не нравился запах. Тогда Джефф, увлеченный математикой, решил подсчитать, на сколько сигареты сокращают жизнь: «В то время я считал все подряд: расход бензина, деньги, потраченные на продукты… Услышав в рекламе отказа от курения, что каждая затяжка отнимает две минуты жизни, я решил немедленно сделать расчеты для своей бабушки. Закончив с ними, я просунул голову в переднюю часть машины и гордо провозгласил что-то вроде: «Две минуты курения лишают тебя девяти лет жизни!» Реакция бабушки показалась мне поразительной: вместо того чтобы похвалить меня за сообразительность и математические способности, она расплакалась. Тогда дедушка остановил машину, отвел меня в сторону и спокойно сказал: «Джефф, однажды ты поймешь, что быть добрым труднее, чем умным». Для Безоса слова его деда стали своего рода девизом на всю жизнь.

Павел Дуров

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram не очень охотно рассказывает о своей личной жизни. Его называют одной из самых загадочный персон IT-мира, и в биографии этого техногения хватает темных пятен. Дуров родился в Санкт-Петербурге, но в школу пошел в итальянском Турине, где на тот момент работал его отец. Вернувшись в родной город, Павел поступил в экспериментальные классы Академической гимназии: здесь за ним прочно закрепилась слава упрямого и целеустремленного эрудита. В 11 лет он увлекся программированием: за нарушение дисциплины его нередко лишали доступа к компьютерам, но Павел без труда взламывал любой пароль.

О семье Дурова известно не очень много. Его маму зовут Альбина Александровна, она преподаватель. Отец — Валерий Семенович Дуров — доктор филологических наук, заведовал кафедрой классической филологии в Санкт-Петербургском государственном университете. Павел общается с ним крайне редко, хотя 5 лет назад посвятил отцу довольно теплый пост на своей странице во «ВКонтакте»: «Отец научил меня не только латыни, но и упорству, трудолюбию, самодисциплине и сдержанности. Он регулярно занимается йогой и спортом. Для нас с братом он всегда был и остается образцом для подражания и источником вдохновения», — написал Дуров.

«Я многим обязан своим родителям: воспитанием, происхождением, поддержкой. Они подавали пример оптимизма и трудолюбия даже в тяжелые для нашей семьи времена», - говорил Павел в одном из интервью.

Билл Гейтс

Создатель компании Microsoft родился в обеспеченной и уважаемой семье. Прадедушка Билла был мэром Сиэтла и сенатором, дедушка — вице-президентом Национального банка. Родители, Уильям и Мэри Гейтс, занимали высокие посты в крупных компаниях. Билл с детства увлекался математикой: в 13 лет он создал свою первую игру — «Крестики-нолики» — на языке программирования. При этом в школе Билл не был отличником по всем предметам: ему с трудом давалась грамматика, а физкультуру он и вовсе прогуливал в компьютерном классе. Впрочем, родители все равно старались воспитывать сына всесторонне развитой личностью. Так Билл с детства понимал, как важно помогать людям. В интервью Forbes Гейтс-старший рассказал, его супруга и мать Билла Мэри всегда придерживалась правила «От того, кому дано много, много и потребуется» (Евангелие от Луки). Именно этому она всегда учила своих детей. Неудивительно, что, когда Билл вырос, он стал одним из самых щедрых и известных в мире филантропов.

«Мои родители всегда поощряли меня, когда я занимался чем-то, в чем не преуспевал: например, плаванием или футболом. В детстве мне это казалось довольно бессмысленным, но сегодня я понимаю, что это и помогло воспитать во мне лидерские качества», — рассказал он.

В одной из своих речей, произнесенных перед старшеклассниками, Билл Гейтс обозначил 11 важных жизненных правил. Одно из них гласит: «Не спеши обвинять в каждой своей неудаче своих родителей. Не ной и не носись со своими неудачами, учись на них».

Марк Цукерберг

Создатель и владелец Facebook родился в пригороде Нью-Йорка, в семье стоматолога и психиатра. Свою первую чат-службу под названием ZuckNet будущий миллиардер создал еще в детстве. В одном из подкастов Марк вспоминал, что клиника, которой владел его отец, была фактически объединена с их домом. «С помощью этой сети врачи могли поддерживать связь друг с другом, находясь в разных кабинетах, и обмениваться данными о пациентах, а отец — переписываться со мной и моими сестрами. Это было весело».

Несколько лет назад Эдвард Цукерберг, отец Марка, поведал изданию New York о своей семье и о том, как вырастить гения. Он отметил, что никакого универсального рецепта по воспитанию успешных детей у них с женой нет: «Вы можете представить идеальную жизнь своего ребенка и направить его в нужное русло, но это не значит, что сам он захочет жить такой жизнью». Доктор Цукерберг рассказал, что Марк мог бы пойти по его стопам и стать стоматологом, но отец заметил, что сын с раннего детства увлекался компьютерами, и предоставил ему возможность развиваться в этом направлении. Новые технологии увлекали и самого доктора: он был одним из первых покупателей компьютера под названием 800, разработанного компанией Atari.

Цукерберг-старший также признался, что с его сыном всегда было сложно спорить: «Если ему говорили «нет», Марк приводил множество логичных аргументов и доказательств, чтобы изменить решение. Мы думали, что он станет адвокатом, который будет выигрывать 100% дел». Марк выбрал другую профессию, но родителей все равно не разочаровал.

Илон Маск

Даже тем, кто никогда раньше не слышал про американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска, 2020 год не оставил никаких шансов, ведь в конце мая этот человек совершил настоящий прорыв: его пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно вышел на орбиту и состыковался с МКС.

Илон родился в ЮАР, в семье инженера Эррола Маска и модели Мэй Маск. Мальчик рос очень замкнутым, любил читать и обладал фотографической памятью. Он быстро запоминал информацию и в школе прослыл всезнайкой, что, впрочем, не прибавило ему популярности среди одноклассников — с их стороны он постоянно подвергался насилию, ему даже ломали нос. Когда родители развелись, Илон сначала переехал с матерью в Дурбан, но через пару лет принял решение жить с отцом. В книге Эшли Вэнс «Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее» говорится, что Эррол Маск был тяжелым, требовательным человеком, жить с которым было нелегко, но дети «многому у него научились». Сам же Илон пошел в характеристике отца куда дальше. В интервью журналу Rolling Stone миллиардер заявил: «Он был ужасным человеком, вы даже представить себе не можете насколько! Мой отец постоянно творил какое-то зло. Это так ужасно, что в это даже сложно поверить!»

Мать Илона, модель Мэй Маск, подтверждает, что ее бывший муж был тираном и абьюзером, но она нашла в себе силы уйти от него ради детей. Не только Илон, но и его брат и сестра выросли успешными, состоявшимися людьми. «Меня часто спрашивают, как вырастить успешных детей. Ответ прост: я рассказала своим сыновьям и дочери о том, что такое трудолюбие, и позволила им заниматься тем, чем им интересно», — написала Мэй в своем эссе о воспитании. В недавнем интервью Forbes Woman Russia она призналась: «Семья — это главное» — это девиз моей семьи. Мы стараемся регулярно встречаться. Собрать вместе толпу из сорока очень занятых людей, живущих в самых разных городах, не всегда легко, но для нас это принципиально важно».