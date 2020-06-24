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Быть добрым сложнее, чем умным. Как родители воспитывали Дурова, Гейтса, Маска и других миллиардеров
24.06.2020 17:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: childhoodbiography.com
Самые состоятельные люди планеты когда-то были детьми, и семья сильно повлияла на становление каждого из них. Каким советам родителей миллиардеры следуют до сих пор?
Ричард Брэнсон
Эпатажный миллиардер, известный своей страстью к экстремальным путешествиям, родился на юго-востоке Лондона, в семье адвоката и бортпроводницы. Он был очень любопытным ребенком и большим любителем экспериментов. Его мать оказала сильное влияние на характер мальчика, хотя ее методы воспитания не всегда были однозначными: например, однажды миссис Брэнсон в качестве наказания высадила четырехлетнего сына из машины, и ему пришлось пройти несколько километров пешком до дома.
Впрочем, обиду на мать Ричард не затаил. В одной из своих книг он дал ей возможность высказаться на тему воспитания лидера. И Ева написала адресованное сыну письмо о том, что детям нужно разрешить ошибаться: «Мы с твоим отцом решились предоставить тебе возможность действовать самому, чтобы ты учился на своих ошибках: ты выращивал свои рождественские елки и птичек и занимался всеми этими безумными и чудесными затеями, с которыми ты и вырос. Почти все они, надо сказать, закончились в той или иной форме катастрофами, последствия которых нам с отцом приходилось разгребать. Но мы мужественно продолжали делать это снова и снова, надеясь, что когда-нибудь в будущем уроки, которые ты извлек из неудач, тебе пригодятся».
Сам Брэнсон в своей книге добавил: «Я благодарен своим родителям за то, что они не ограничивали мое любопытство, а поощряли его. И разрешали поступать так, как я сам считал нужным».
Джефф Безос
Первые годы жизни ныне самого богатого человека на планете не назовешь легкими. Он появился на свет у очень юных родителей: маме Джеффа едва исполнилось 16, а отец был на пару лет старше. Цирковой артист по профессии, молодой человек быстро понял, что не готов к семейной жизни и сбежал. Когда Джеффу было 4 года, его мать вышла замуж за кубинского эмигранта Мигеля Безоса, который дал мальчику свою фамилию. Безос-старший был выходцем из неблагополучного района, но остепенился, обретя семью. С детства Джефф мечтал изобрести что-нибудь необычное: какую-то важную вещь, без которой люди не смогут обойтись. В какой-то степени ему это удалось.
Джефф Безос считает, что всем, что у него есть, он обязан матери. «Я определенно выиграл свою маму в лотерею. Спасибо тебе абсолютно за все, мама», — написал он в своем «Твиттере».
Большое влияние на Безоса также оказал его дед. Миллиардер с теплом вспоминает о времени, которое проводил на техасском ранчо своих бабушки и дедушки. Раз в несколько лет они вместе отправлялись в путешествие на трейлере Airstream: «Я буквально боготворил бабушку с дедушкой и с нетерпением ждал этих поездок», — признался Безос. В трейлере маленький Джефф всегда сидел на заднем сиденье, дедушка — за рулем, а бабушка на пассажирском сиденье. Она постоянно курила, и мальчику очень не нравился запах. Тогда Джефф, увлеченный математикой, решил подсчитать, на сколько сигареты сокращают жизнь: «В то время я считал все подряд: расход бензина, деньги, потраченные на продукты… Услышав в рекламе отказа от курения, что каждая затяжка отнимает две минуты жизни, я решил немедленно сделать расчеты для своей бабушки. Закончив с ними, я просунул голову в переднюю часть машины и гордо провозгласил что-то вроде: «Две минуты курения лишают тебя девяти лет жизни!» Реакция бабушки показалась мне поразительной: вместо того чтобы похвалить меня за сообразительность и математические способности, она расплакалась. Тогда дедушка остановил машину, отвел меня в сторону и спокойно сказал: «Джефф, однажды ты поймешь, что быть добрым труднее, чем умным». Для Безоса слова его деда стали своего рода девизом на всю жизнь.
Павел Дуров
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram не очень охотно рассказывает о своей личной жизни. Его называют одной из самых загадочный персон IT-мира, и в биографии этого техногения хватает темных пятен. Дуров родился в Санкт-Петербурге, но в школу пошел в итальянском Турине, где на тот момент работал его отец. Вернувшись в родной город, Павел поступил в экспериментальные классы Академической гимназии: здесь за ним прочно закрепилась слава упрямого и целеустремленного эрудита. В 11 лет он увлекся программированием: за нарушение дисциплины его нередко лишали доступа к компьютерам, но Павел без труда взламывал любой пароль.
О семье Дурова известно не очень много. Его маму зовут Альбина Александровна, она преподаватель. Отец — Валерий Семенович Дуров — доктор филологических наук, заведовал кафедрой классической филологии в Санкт-Петербургском государственном университете. Павел общается с ним крайне редко, хотя 5 лет назад посвятил отцу довольно теплый пост на своей странице во «ВКонтакте»: «Отец научил меня не только латыни, но и упорству, трудолюбию, самодисциплине и сдержанности. Он регулярно занимается йогой и спортом. Для нас с братом он всегда был и остается образцом для подражания и источником вдохновения», — написал Дуров.
«Я многим обязан своим родителям: воспитанием, происхождением, поддержкой. Они подавали пример оптимизма и трудолюбия даже в тяжелые для нашей семьи времена», - говорил Павел в одном из интервью.
Билл Гейтс
Создатель компании Microsoft родился в обеспеченной и уважаемой семье. Прадедушка Билла был мэром Сиэтла и сенатором, дедушка — вице-президентом Национального банка. Родители, Уильям и Мэри Гейтс, занимали высокие посты в крупных компаниях. Билл с детства увлекался математикой: в 13 лет он создал свою первую игру — «Крестики-нолики» — на языке программирования. При этом в школе Билл не был отличником по всем предметам: ему с трудом давалась грамматика, а физкультуру он и вовсе прогуливал в компьютерном классе. Впрочем, родители все равно старались воспитывать сына всесторонне развитой личностью. Так Билл с детства понимал, как важно помогать людям. В интервью Forbes Гейтс-старший рассказал, его супруга и мать Билла Мэри всегда придерживалась правила «От того, кому дано много, много и потребуется» (Евангелие от Луки). Именно этому она всегда учила своих детей. Неудивительно, что, когда Билл вырос, он стал одним из самых щедрых и известных в мире филантропов.
«Мои родители всегда поощряли меня, когда я занимался чем-то, в чем не преуспевал: например, плаванием или футболом. В детстве мне это казалось довольно бессмысленным, но сегодня я понимаю, что это и помогло воспитать во мне лидерские качества», — рассказал он.
В одной из своих речей, произнесенных перед старшеклассниками, Билл Гейтс обозначил 11 важных жизненных правил. Одно из них гласит: «Не спеши обвинять в каждой своей неудаче своих родителей. Не ной и не носись со своими неудачами, учись на них».
Марк Цукерберг
Создатель и владелец Facebook родился в пригороде Нью-Йорка, в семье стоматолога и психиатра. Свою первую чат-службу под названием ZuckNet будущий миллиардер создал еще в детстве. В одном из подкастов Марк вспоминал, что клиника, которой владел его отец, была фактически объединена с их домом. «С помощью этой сети врачи могли поддерживать связь друг с другом, находясь в разных кабинетах, и обмениваться данными о пациентах, а отец — переписываться со мной и моими сестрами. Это было весело».
Несколько лет назад Эдвард Цукерберг, отец Марка, поведал изданию New York о своей семье и о том, как вырастить гения. Он отметил, что никакого универсального рецепта по воспитанию успешных детей у них с женой нет: «Вы можете представить идеальную жизнь своего ребенка и направить его в нужное русло, но это не значит, что сам он захочет жить такой жизнью». Доктор Цукерберг рассказал, что Марк мог бы пойти по его стопам и стать стоматологом, но отец заметил, что сын с раннего детства увлекался компьютерами, и предоставил ему возможность развиваться в этом направлении. Новые технологии увлекали и самого доктора: он был одним из первых покупателей компьютера под названием 800, разработанного компанией Atari.
Цукерберг-старший также признался, что с его сыном всегда было сложно спорить: «Если ему говорили «нет», Марк приводил множество логичных аргументов и доказательств, чтобы изменить решение. Мы думали, что он станет адвокатом, который будет выигрывать 100% дел». Марк выбрал другую профессию, но родителей все равно не разочаровал.
Илон Маск
Даже тем, кто никогда раньше не слышал про американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска, 2020 год не оставил никаких шансов, ведь в конце мая этот человек совершил настоящий прорыв: его пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно вышел на орбиту и состыковался с МКС.
Илон родился в ЮАР, в семье инженера Эррола Маска и модели Мэй Маск. Мальчик рос очень замкнутым, любил читать и обладал фотографической памятью. Он быстро запоминал информацию и в школе прослыл всезнайкой, что, впрочем, не прибавило ему популярности среди одноклассников — с их стороны он постоянно подвергался насилию, ему даже ломали нос. Когда родители развелись, Илон сначала переехал с матерью в Дурбан, но через пару лет принял решение жить с отцом. В книге Эшли Вэнс «Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее» говорится, что Эррол Маск был тяжелым, требовательным человеком, жить с которым было нелегко, но дети «многому у него научились». Сам же Илон пошел в характеристике отца куда дальше. В интервью журналу Rolling Stone миллиардер заявил: «Он был ужасным человеком, вы даже представить себе не можете насколько! Мой отец постоянно творил какое-то зло. Это так ужасно, что в это даже сложно поверить!»
Мать Илона, модель Мэй Маск, подтверждает, что ее бывший муж был тираном и абьюзером, но она нашла в себе силы уйти от него ради детей. Не только Илон, но и его брат и сестра выросли успешными, состоявшимися людьми. «Меня часто спрашивают, как вырастить успешных детей. Ответ прост: я рассказала своим сыновьям и дочери о том, что такое трудолюбие, и позволила им заниматься тем, чем им интересно», — написала Мэй в своем эссе о воспитании. В недавнем интервью Forbes Woman Russia она призналась: «Семья — это главное» — это девиз моей семьи. Мы стараемся регулярно встречаться. Собрать вместе толпу из сорока очень занятых людей, живущих в самых разных городах, не всегда легко, но для нас это принципиально важно».
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Быть добрым сложнее, чем умным. Как родители воспитывали Дурова, Гейтса, Маска и других миллиардеров
Самые состоятельные люди планеты когда-то были детьми, и семья сильно повлияла на становление каждого из них. Каким советам родителей миллиардеры следуют до сих...
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