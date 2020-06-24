Важная роль в жизни района

Источник материала: Кричевская жизнь

Общественные организации играют важную роль в формировании современного гражданского общества в Беларуси. Все более заметным становится их вклад в решение общенациональных и региональных задач, связанных с социальной защитой населения.

Прошла встреча руководителей и актива районных организаций общественных объединений, крупнейших профсоюзных организаций Кричевщины, районной организации Коммунистической партии Белоруссии. Участие в ней приняли председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова, начальник отдела идео­логической работы и по делам молодежи райисполкома Галина Кирпичева, председатель районного объединения профсоюзов Валерий Живицкий.





Ирина Прудникова охарактеризовала эпидемиологическую ситуацию в районе, проинформировала о важнейших направлениях совместной работы общественности и местных представительных органов власти. К слову, местное самоуправление является одной из важнейших составляющих белорусской государственности. Депутаты местных Советов, работая в тесном контакте с органами исполнительной власти, оказывают влияние на социально-экономическое развитие регионов, а главное – решают конкретные проблемы граждан.

Гражданское общество является своеоб­разным промежуточным звеном между государством и гражданином. Общественные организации призваны обес­печить связь народа с органами влас­ти, вовлекая граждан в активное государст­венное строительство.

Как отметила Галина Кирпичева, государственные органы не дистанцируются от контактов с общественными организациями, а оказывают информационную, методическую, организационную и, по мере возможности, материальную поддержку. Так, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома подчеркнула, что на Кричевщине накоплен значительный опыт совместной работы районного исполнительного комитета, местных представительных органов влас­ти и общественных организаций, проф­союзов, политических партий. Структуры гражданского общества активно участвуют в жизни района. В пример можно привести участие в избирательных кампаниях, проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и укреплению здоровья граждан. Проведению патриотической работы среди молодежи и населения. Необходимо отметить и участие общественных организаций, профсоюзов в проведении мероприятий, посвященных памятным датам, организации летнего отдыха детей, а также в культурно-массовой работе.





А. Алексеев.