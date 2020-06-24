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В Беларуси 25 июня стартует централизованное тестирование

24.06.2020 09:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси 25 июня начинается централизованное тестирование. Стартует оно с белорусского языка,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси 25 июня стартует централизованное тестирование


Порядок ЦТ не претерпел существенных изменений. Введены лишь дополнительные требования для обеспечения безопасного пребывания абитуриентов.

Размещать выпускников будут на расстоянии не менее одного метра друг от друга. В помещении должны находиться не более 50 человек. Во всех аудиториях предусмотрены антисептики. Что касается масок, их ношение не обязательно, но носит рекомендательный характер.

В Беларуси 25 июня стартует централизованное тестирование

Напомним, централизованное тестирование пройдёт по 11 учебным предметам. Для абитуриентов, которые по объективным причинам не смогут пройти ЦТ в установленный срок, определены дополнительные дни: 19, 21 и 23 июля. Впервые тестирование в резервные дни пройдет не только в Минске, но и в регионах.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси 25 июня начинается централизованное тестирование. Стартует оно с белорусского языка,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
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