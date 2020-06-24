Штаб Бабарико: В честной борьбе на выборах он победит

Источник материала: Tut.by

Штаб Виктора Бабарико уверен в регистрации своего кандидата при условии «честной борьбы». Об этом во время стрима рассказала представитель штаба Мария Колесникова.



Фото: Facebook Марии Колесниковой

«Виктор Бабарико победит в честной борьбе»

Соратники Виктора Бабарико ожидают положительного ответа о регистрации его в качестве кандидата в президенты.

— Мы верим, что Виктор Дмитриевич победит в честной борьбе на выборах президента Республики Беларусь. Мы подали все документы для того, чтобы его зарегистрировали. Крайний срок ответа ЦИК [о регистрации кандидатов] - 14 июля. Мы ждем положительного ответа. Ни формальных, ни неформальных поводов для нерегистрации не существует, — заявила Мария Колесникова.

В случае отказа в регистрации Виктора Бабарико кандидатом в президенты, адвокаты будут обжаловать решение ЦИК и добиваться, чтобы голоса подписавшихся за его выдвижение 435 тысяч человек были услышаны.

Параллельно с избирательной кампанией штаб Бабарико готовится к референдуму. В инициативную группу по проведению конституционного референдума записалось 13 500 человек.

— За 5−6 недель нам удалось сделать то, что не удавалось никому 26 лет. Мы найдем способ, который позволит сделать так, чтобы выборы и референдум были прозрачные, и голоса были посчитаны, — прокомментировала координатор штаба.

«Мы против люстрации»

В видеообращении Мария Колесникова поблагодарила милиционеров, которые поддержали население и не пошли против народа.

— Не стесняйтесь носить форму, вы же присягали народу Республики Беларусь, вы присягали нам. У вас есть сила и власть, но у вас есть еще и ответственность за все ваши поступки. Пожалуйста, сохраняйте порядок и охраняйте нас. Мы против насилия и мы только за мирные решения, — обратилась она к правоохранителям, выразив опасения, что государство пытается эскалировать насилие.

Представитель штаба выразила уверенность, что большинство сотрудников правоохранительных органов следуют закону. И на вопрос, что будет с представителями правоохранительных органов, видимо, в случае смены власти ответила, что все решения будут приниматься в правовом поле.

— Мы против люстрации, если люди не нарушают законы, в какой бы должности они не находились, они не должны бояться за то, что с ними будет. Мы считаем, что никто из нас не может быть обвинен [если не нарушал закон]. Это относится и к тем людям, которые находятся на каких-либо должностях.

В стриме прозвучало, что штаб Бабарико осуждает все незаконные задержания, кого бы они не касались, в том числе и его оппонентов. «Незаконности не должно быть места», — ответила выступающая на вопрос об отношении к задержанию Сергея Тихановского.

Представитель команды Бабарико также прокомментировала ситуацию с формированием участковых избирательных комиссий (УИК).

— Из 3500 людей, среди которых были директора компаний, представители среднего класса, учителя, музыканты, в избирательные комиссии не зарегистрировали практически никого, — заметила Мария Колесникова.

В Беларуси создано 5723 УИК, которые в время выборов в августе будут выдавать бюллетени и считать голоса. Всего было подано 70 190 заявок на 108 600 потенциальных мест. Из них 25 354 человек — это самовыдвиженцы, выступающие от группы граждан путем подачи заявления. В том числе от инициативы #честные люди заявления подали более 2000 человек. Но почти всем им было отказано.

Команда Виктора Бабарико подготовила рекомендации по дальнейшим действиям для тех, чьи заявки на вступление в участковые избирательные комиссии были отвергнуты.

В видеообращении также прозвучало, что к Эдуарду Бабарико адвокаты не могут попасть с 20 июня, с того времени у штаба его отца нет о нем никакой информации. Тем временем сегодня адвокат Дмитрий Лаевский смог увидеться с Виктором Бабарико, после чего сообщил, что его подзащитный намерен обжаловать сегодняшнее постановление суда по вопросу задержания и меру пресечения. До этого адвокаты четыре дня не могли попасть к своему подзащитному в СИЗО КГБ. В следственном изоляторе недопуск объясняли эпидемической ситуацией.