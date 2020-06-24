ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Категории нарушений, несовершеннолетние и профилактика. Чем новый КоАП будет отличаться от предыдущего?

24.06.2020 21:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ставка на профилактику. Обновленный Кодекс об административных правонарушениях снизит карательный уклон. Практически половина норм должны зазвучать по-новому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кого коснутся изменения в КоАП и когда они вступят в силу?

Документ уже поступил на рассмотрение в парламент. Что еще можно и нужно предусмотреть? А какие предложения белорусов уже нашли отклик в новой версии кодекса?

Категории нарушений, несовершеннолетние и профилактика. Чем новый КоАП будет отличаться от предыдущего?

Об этом и не только поговорили с Виктором Чайчиц, членом Совета Республики Национального собрания, председателем Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

Я бы не сказал, что мы его долго обсуждаем, но мы его очень бурно обсуждаем

Илона Волынец, СТВ:
Мне кажется, что Кодекс об административных правонарушениях мы так давно обсуждаем, что уже все ждут, когда же, наконец, начнем жить по обновленному кодексу. Сейчас документ поступил в парламент. Когда будет поставлена точка? Что сейчас происходит с документом?

Категории нарушений, несовершеннолетние и профилактика. Чем новый КоАП будет отличаться от предыдущего?

Виктор Чайчиц, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов:
Рано или поздно, я уверен, каждый человек с Административным кодексом встречается. Кто-то зазевался, когда ехал на машине, превысил скорость, кто-то перешел улицу в неположенном месте. И он обязательно встретится с этим Административным кодексом. Даже если он хочет защитить себя, он тоже очень часто обращается к Административному кодексу.

Поэтому я бы не сказал, что мы его долго обсуждаем, но мы его очень бурно обсуждаем. Обсуждение этого кодекса как раз и показало, какая положительная может быть связь общественности, законодателя, государства, с простым народом.

Адвокаты именно предлагали прежде всего административные правонарушения разделить на категории

Илона Волынец:
Расскажите, что обычные белорусы предлагали, что вы действительно использовали, что вошло в новую версию кодекса?

Виктор Чайчиц:
Больше всего людей волновало то, что у нас не было разграничения. Что человек, к примеру, не пристегнул ремень или же он совершил грубое какое-то нарушение административное, с кем-то подрался, что сродни, можно сказать, уже злостному хулиганству. А это всего лишь мелкое хулиганство, как установили правоохранительные органы. Но при этом он по статистике одинаково считается лицом, привлеченным к административной ответственности. И когда проходит время, то никто уже не разбирается, за что привлекался этот человек к административной ответственности. Конечно, люди возмущались.

Категории нарушений, несовершеннолетние и профилактика. Чем новый КоАП будет отличаться от предыдущего?

Илона Волынец:
Скажите, что говорят в адвокатской среде? Адвокаты что предлагают?

Виктор Чайчиц:
Адвокаты именно и предлагали прежде всего административные правонарушения разделить на категории, что и было учтено рабочей группой. Это было и наше предложение и, конечно, других органов – что надо отличать одно правонарушение от другого.

Отдельная глава в проекте Административного кодекса – ответственность несовершеннолетних

Илона Волынец:
Несколько раз анонсировалось, что ставка будет сделана именно на профилактику.

Виктор Чайчиц:
Совершенно верно.

Илона Волынец:
И даже в обновленной версии кодекса появилась отдельная глава, которая регламентирует профилактическую работу.

Категории нарушений, несовершеннолетние и профилактика. Чем новый КоАП будет отличаться от предыдущего?

Виктор Чайчиц:
Да, она так и называется. Очень часто достаточно с человеком просто поговорить и разъяснить, что это плохо. Что нельзя, допустим, разжигать костры – это может привести к чему-то очень печальному, и практика это показывает. Но человек как-то не задумывался. Необязательно его в этом случае привлекать к административной ответственности, можно с ним провести разъяснительную работу.

Очень важно то, что отдельная глава в проекте Административного кодекса – ответственность несовершеннолетних. Потому что несовершеннолетние как никто могут пострадать от какого-то необдуманного привлечения их к административной ответственности. Потому что, чего греха таить, каждый наниматель, когда берет человека на работу, просматривает его анкету. И если там будет видно, что человек много раз привлекался к административной ответственности, он не будет вникать за что.

Илона Волынец:
Это уже галочка и все?

Виктор Чайчиц:
Да, это уже какое-то пятно.

Категории нарушений, несовершеннолетние и профилактика. Чем новый КоАП будет отличаться от предыдущего?

К великому сожалению, не так часто наши белорусы приходят к адвокату

Илона Волынец:
Как часто белорусы приходят именно с административными делами за помощью к адвокатам?

Виктор Чайчиц:
К великому сожалению, не так часто наши белорусы приходят к адвокату по той причине, что надо как-то, может быть, разобраться в этом административном правонарушении. И здесь больше плохого, чем хорошего. Потому что есть же отдельные административные правонарушения, которые предполагают преюдицию: что в дальнейшем, если гражданин совершит новое административное правонарушение, то это уже будет уголовно наказуемое деяние.

И если бы гражданин, который совершил такое правонарушение, пришел к адвокату, то адвокат, конечно же, ему рассказал бы, что: уважаемый молодой человек или человек постарше, будь бдителен, не совершай никаких правонарушений, потому что сейчас ты отделался легким испугом, а в дальнейшем у тебя может наступить уголовная ответственность.

Категории нарушений, несовершеннолетние и профилактика. Чем новый КоАП будет отличаться от предыдущего?

У того же участкового, работника милиции, у других служащих спросят: а что ты сделал в плане профилактики?

Илона Волынец:
А вот бытует же еще такое мнение, что порой контролирующие, правоохранительные органы выискивают какие-то правонарушения. Как вы думаете, новый кодекс позволит, может быть, избежать порой необоснованного внимания к физическим, юридическим лицам?

Виктор Чайчиц:
Если кто-то будет специально выискивать какие-то нарушения у граждан, то предполагаемый новый этот проект кодекса запретов ставит гораздо-гораздо больше, чем ныне действующий. Потому что у того же участкового, работника милиции, у других служащих спросят: а что ты сделал в плане профилактики, почему ты довел эту ситуацию до того, что человек уже сразу совершил, допустим, грубое административное правонарушение? А был ли он у тебя в поле зрения, проводил ли ты с ним какие-то беседы, с этим, допустим, несовершеннолетним? И другие какие-то моменты.

Люди в материале: Виктор Чайчиц, Илона Волынец

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ставка на профилактику. Обновленный Кодекс об административных правонарушениях снизит карательный уклон. Практически половина норм должны...
 
Новости дня
Новости разные
 
Штаб Бабарико: В честной борьбе на выборах он победит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика