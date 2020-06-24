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Все пункты тестирования в Гродненской области готовы к вступительной кампании

25.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Все пункты тестирования в Гродненской области готовы к вступительной кампании
Фото из архива

В Гродненской области созданы все условия для проведения централизованного тестирования на высоком уровне. Об этом перед заседанием областной комиссии по контролю за подготовкой и проведением вступительных испытаний журналистам сообщил председатель комиссии, председатель Комитета госконтроля области Анатолий Дорожко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на заседании комиссии, в которую включены представители исполнительной власти, правоохранительных органов, общественных организаций и учреждений образования, обсудили детали и особенности нынешней вступительной кампании.

«Главная цель работы комиссии — создать равные условия для всех претендентов на поступление в высшие и среднеспециальные учебные заведения», — отметил Анатолий Дорожко. Он подчеркнул, что на протяжении последних лет благодаря выстроенной системе взаимодействия контролирующих органов и учреждений образования в регионе не фиксировалось нарушения законодательства во время вступительных кампаний.

Пункты тестирования разместятся на базе учебных корпусов Гродненского государственного университета им. Янки Купалы и Гродненского государственного аграрного университета в областном центре, а также в корпусах колледжей ГрГУ им. Янки Купалы в Лиде и Волковыске.

«Накануне все корпуса были проинспектированы. Заверяю, что созданы все условия для проведения централизованного тестирования на самом высоком уровне. Соблюдены все меры безопасности, в том числе связанные с эпидемиологической ситуацией», — отметил Анатолий Дорожко. Он подчеркнул: в порядок проведения ЦТ внесены изменения, связанные с санитарно-эпидемиологическими нормами. Например, сокращено максимальное количество абитуриентов в аудитории.

В каждой аудитории будут присутствовать представители областной комиссии, для контроля за проведением ЦТ задействуют более 20 сотрудников КГК и УДФР. Для решения различных вопросов в КГК Гродненской области работает горячая телефонная линия. Звонившие на нее спрашивали, как поступать в той или иной ситуации, интересовались, как повлияла на организацию ЦТ эпидемиологическая ситуация.

Тестирование в Беларуси пройдет с 25 июня по 16 июля по 11 учебным предметам. Для абитуриентов, которые по объективным причинам не смогут пройти ЦТ в установленный срок, определены резервные дни — 19, 21 и 23 июля.

БелТА

 
 
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Фото из архива В Гродненской области созданы все условия для проведения централизованного тестирования на высоком уровне. Об этом перед заседанием
 
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