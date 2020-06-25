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Вчера ругали пластиковые двери в Южных воротах крепости, сегодня претензии к кирпичам

25.06.2020 06:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ещё не утихли страсти после вчерашней публикации про новодел в казематах Южных ворот Брестской крепости, а к нам опять "прилетела" претензия от читателей, мол, мало того, что там сделали эти входные двери из пластика, так ещё и сами казематы разрушают.

Вчера ругали пластиковые двери в Южных воротах крепости, сегодня претензии к кирпичам

Вот само письмо читателя:

Возле монастыря в Брестской крепости разбирают казематы. Там был автосервис. Я считаю это преступлением. Не понимаю как люди получили разрешение это делать. В Бресте так мало осталось по-настоящему старых зданий. Но разбирать крепость-это за гранью понимания. Я очень прошу Вас привлечь внимание к этой ситуации.

Вчера ругали пластиковые двери в Южных воротах крепости, сегодня претензии к кирпичам

Выглядит на фото всё действительно так, как будто идёт разрушение, и надо срочно принимать меры. Но как и с пластиковой брамой, на самом деле всё иначе.

Вчера ругали пластиковые двери в Южных воротах крепости, сегодня претензии к кирпичам

Как мы смогли узнать из достоверного источника, на данных фотографиях не разрушение, а подготовка к восстановлению казематов.

Вчера ругали пластиковые двери в Южных воротах крепости, сегодня претензии к кирпичам

Вал кирпича, который рядом с автосервисом, это привезенный кирпич. Он является материалом разборки интендантских складов, которые были снесены недавно городом под строительство нового корпуса детской больницы на Папанина. Это кирпич 1870 года, его удалось спасти, чтобы применить на реконструкции казематов.

Вчера ругали пластиковые двери в Южных воротах крепости, сегодня претензии к кирпичам

Кирпич проще было утилизировать, но силами монастыря удалось организовать его доставку в крепость.

Вчера ругали пластиковые двери в Южных воротах крепости, сегодня претензии к кирпичам

Именно кирпич подобного качества нужен для реконструкции.

Вчера ругали пластиковые двери в Южных воротах крепости, сегодня претензии к кирпичам

Вчера ругали пластиковые двери в Южных воротах крепости, сегодня претензии к кирпичам

А следующие фото - предоставлены для того, чтобы вы могли убедиться, откуда привезён кирпич:

Вчера ругали пластиковые двери в Южных воротах крепости, сегодня претензии к кирпичам

Вчера ругали пластиковые двери в Южных воротах крепости, сегодня претензии к кирпичам

И документ, подтверждающий, что если бы кирпич не спасли, он был бы утилизирован:

Вчера ругали пластиковые двери в Южных воротах крепости, сегодня претензии к кирпичам

 
Теги: Брест
 
 
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