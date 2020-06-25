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Лукашенко прибыл на парад Победы в Москве вместе с сыновьями
25.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Москве вместе с сыновьями.
На торжество также приехали президенты Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины, представители власти ряда других государств, а также послы стран – союзников СССР по антигитлеровской коалиции.
В параде кроме российских военных принимают участие представители 13 стран. От Беларуси в смотре задействована Знаменная группа сводной роты Почетного караула министерства обороны.
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От Беларуси в смотре участвует Знаменная группа сводной роты Почетного караула министерства обороны.
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