Лукашенко прибыл на парад Победы в Москве вместе с сыновьями

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Москве вместе с сыновьями.

На торжество также приехали президенты Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины, представители власти ряда других государств, а также послы стран – союзников СССР по антигитлеровской коалиции.

В параде кроме российских военных принимают участие представители 13 стран. От Беларуси в смотре задействована Знаменная группа сводной роты Почетного караула министерства обороны.