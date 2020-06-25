Водители повально не замечают велосипедистов и сбивают их. Да, опять

Источник материала: Виртуальный Брест

Это уже который случай подряд. Что происходит? Водители отвлекаются и не замечают быстро движущийся объект? Не ожидают такого? Но ведь вы в городе и должны учитывать данный фактор.





Смотрим, как всё было (осторожно, ненормативная лексика):