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Водители повально не замечают велосипедистов и сбивают их. Да, опять

25.06.2020 06:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Это уже который случай подряд. Что происходит? Водители отвлекаются и не замечают быстро движущийся объект? Не ожидают такого? Но ведь вы в городе и должны учитывать данный фактор.

Водители повально не замечают велосипедистов и сбивают их. Да, опять

Смотрим, как всё было (осторожно, ненормативная лексика):

 
 
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  Это уже который случай подряд. Что происходит? Водители отвлекаются и не замечают быстро движущийся объект? Не ожидают такого? Но ведь вы в городе и должны...
 
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