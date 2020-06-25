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Водители повально не замечают велосипедистов и сбивают их. Да, опять
25.06.2020 06:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Это уже который случай подряд. Что происходит? Водители отвлекаются и не замечают быстро движущийся объект? Не ожидают такого? Но ведь вы в городе и должны учитывать данный фактор.
Смотрим, как всё было (осторожно, ненормативная лексика):
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Это уже который случай подряд. Что происходит? Водители отвлекаются и не замечают быстро движущийся объект? Не ожидают такого? Но ведь вы в городе и должны...
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