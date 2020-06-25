Беларусь и Венгрия будут расширять сотрудничество в сфере атомной энергетики

Источник материала: ОНТ

Перспективы взаимодействия министр энергетики Беларуси обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии.

Стороны договорились о взаимодействии в подготовке кадров и партнёрстве в области обращения с отходами АЭС. Также обсуждалась возможное участие белорусских организаций в строительстве объектов инфраструктуры атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии.

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