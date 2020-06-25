ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь и Венгрия будут расширять сотрудничество в сфере атомной энергетики

25.06.2020 08:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Беларусь и Венгрия будут расширять сотрудничество в сфере атомной энергетики

Перспективы взаимодействия министр энергетики Беларуси обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии.  

Стороны договорились о взаимодействии в подготовке кадров и партнёрстве в области обращения с отходами АЭС. Также обсуждалась возможное участие белорусских организаций в строительстве объектов инфраструктуры атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии.  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перспективы взаимодействия министр энергетики Беларуси обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии.   Стороны договорились о взаимодействии в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Девушка мечтала избавиться от круглых щечек, но получила квадратные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика