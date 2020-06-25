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Поздравление председателя правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марата Маркова с 18-летием ОНТ

25.06.2020 08:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поздравление председателя правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марата Маркова с 18-летием ОНТ

25 июня 2020 года телеканал ОНТ отмечает своё 18-летие. Сегодня ОНТ – это один из признанных лидеров телевещания Беларуси, который известен не только в пределах нашей страны, но и за рубежом.  

– Самое главное – хочется сказать искреннее спасибо Президенту Беларуси за то, что благодаря его решению 25 июня 2002 года телеканал ОНТ впервые вышел в эфир. А еще мне хочется поблагодарить всех сотрудников за то, что они всегда с гордостью говорят: «Я работаю на ОНТ». Почти треть из них уже более 15 лет имеет всего одну запись в трудовой книжке.

Отдельно я хочу сказать спасибо и поздравить всех зрителей телеканала. Потому что наш зритель особенный. Вы, наши зрители, очень вдумчивы и интеллектуальны. И это не голословное утверждение: проект «Наши новости» – лидер по рейтингу среди всех программ телеканала и среди всех отечественных новостных выпусков. А новые серьезные проекты «Двое из дворца», «Достояние Республики», «Антифейк», «Будет дополнено», «По справедливости» вы не заменяете популярным сериалом, а смотрите, обсуждаете и комментируете. Даже в Интернете, где только в этом году на нашем сайте есть уже более 50 миллионов просмотров, а на YouTube‑канале – более 360 тыс. подписчиков. Да, я точно знаю (благодаря цифрам в рейтингах), что наш зритель всегда рассуждает «ОбъективНо». Что субботний вечер он коротает за «Субботним выпуском», а в воскресенье сверяется с «Контурами». И пусть погода зовет на улицу, но сначала он обязательно посмотрит «Метеогид» или почитает телеграм‑канал «Рябов ответит». А еще наш зритель очень талантлив – мы видим это по выпускам проекта «Талент краiны». Когда ему хорошо, он поет вместе с «Песней года», когда философствует – отвечает на вопросы «Что? Где? Когда?». И казалось бы, «Ничего личного», но наши успехи – это ЛИЧНАЯ заслуга каждого из вас. Спасибо… И идем дальше!

Председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марат Марков

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25 июня 2020 года телеканал ОНТ отмечает своё 18-летие. Сегодня ОНТ – это один из признанных лидеров телевещания Беларуси, который известен не только в пределах нашей...
 
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