ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

США хотят увеличить количество боевых F-22

25.06.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Военно-воздушные силы (ВВС) США рассматривают возможность смены статуса старых моделей истребителей пятого поколения F-22 Raptor, которые в настоящее время используются для подготовки пилотов, с учебно-тренировочного на оперативно-боевой. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Breaking Defense.


Фото:i.kinja-img.com

Издание отмечает, что к такому решению американские военные пришли, в частности, из-за нехватки двигателей для истребителей F-22 Raptor, производство которых остановлено несколько лет назад.

В мае F-22 Raptor разбился в штате Флорида неподалеку от авиабазы Эглин ВВС США.

В марте американская военно-промышленная компания Lockheed Martin поставила заказчику пятисотый серийный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.

В 1996—2011 годы Lockheed Martin произвела 187 серийных F-22 Raptor.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолеты, ранее бывашие тренировочными, возвращаются в строй.
 
Новости дня
Новости разные
 
16-летний украинский вратарь стал героем - он отразил три пенальти и вывел команду в финал Кубка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика