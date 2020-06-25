США хотят увеличить количество боевых F-22

Источник материала: Tut.by

Военно-воздушные силы (ВВС) США рассматривают возможность смены статуса старых моделей истребителей пятого поколения F-22 Raptor, которые в настоящее время используются для подготовки пилотов, с учебно-тренировочного на оперативно-боевой. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Breaking Defense .



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Издание отмечает, что к такому решению американские военные пришли, в частности, из-за нехватки двигателей для истребителей F-22 Raptor, производство которых остановлено несколько лет назад.

В мае F-22 Raptor разбился в штате Флорида неподалеку от авиабазы Эглин ВВС США.

В марте американская военно-промышленная компания Lockheed Martin поставила заказчику пятисотый серийный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.

В 1996—2011 годы Lockheed Martin произвела 187 серийных F-22 Raptor.