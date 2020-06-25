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18 лет назад в эфир впервые вышел телеканал ОНТ
Источник материала: ОНТ
Поздравления сегодня принимают все, кто причастен к работе Общенационального телевидения! ОНТ – 18 лет, и все эти годы телеканал остаётся самым популярным в белорусском медиапространстве.
«Наши новости» смотрят чаще других информационных программ в стране. Но зрители любят и другие – музыкальные, интеллектуальные и документальные проекты. Актуальность, достоверность и объективность в каждом материале. ОНТ ежедневно информирует, развлекает и готовит новые проекты для зрителя.
За 18 лет ОНТ выросло в современную и многофункциональную медиаплощадку. В радиоэфире работает станция «Центр ФМ», в интернете – один из самых просматриваемых в стране YouTube каналов. Сайт ОНТ посещают в среднем более 10 100 000 раз в месяц, а в социальных сетях – около 110 тысяч подписчиков.
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Поздравления сегодня принимают все, кто причастен к работе Общенационального телевидения! ОНТ – 18 лет, и все эти годы телеканал остаётся самым популярным в...
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