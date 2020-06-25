|
16-летний украинский вратарь стал героем - он отразил три пенальти и вывел команду в финал Кубка
Источник материала: Tut.by
В полуфинальном матче Кубка Украины полтавская «Ворскла» в серии пенальти обыграла «Мариуполь» и вышла в финал. Встреча состоялась в Мариуполе на стадионе «Ильичевец»,
Счет был открыт в первом тайме — на 37-й минуте автором забитого мяча стал Сергей Горбунов. «Ворскла» восстановила равновесие в конце матча — на 80-й минуте отличился Ибрахим Кане, который реализовал 11-метровый.
На последней минуте компенсированного времени главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов поменял вратаря, выпустив на поле 16-летнего Павла Исаенко, который отразил три послематчевых пенальти, принеся победу своей команде. Отметим, что это был дебют юного вратаря за основу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финале «Ворскла» сыграет с киевским «Динамо».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)