16-летний украинский вратарь стал героем - он отразил три пенальти и вывел команду в финал Кубка

Источник материала: Tut.by

В полуфинальном матче Кубка Украины полтавская «Ворскла» в серии пенальти обыграла «Мариуполь» и вышла в финал. Встреча состоялась в Мариуполе на стадионе «Ильичевец», пишет football.ua.



Фото: ФК "Ворскла"

Счет был открыт в первом тайме — на 37-й минуте автором забитого мяча стал Сергей Горбунов. «Ворскла» восстановила равновесие в конце матча — на 80-й минуте отличился Ибрахим Кане, который реализовал 11-метровый.

На последней минуте компенсированного времени главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов поменял вратаря, выпустив на поле 16-летнего Павла Исаенко, который отразил три послематчевых пенальти, принеся победу своей команде. Отметим, что это был дебют юного вратаря за основу.