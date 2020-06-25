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О производственном травматизме при выполнении работ на кровле

25.06.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

О производственном травматизме при выполнении работ на кровле

Могилевское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства. труда и социальной защиты Республики Беларусь сообщает, что в апреле 2020 года в организациях Могилевской области произошло двт несчастных случая, приведших к тяжелым производственным травмам, в результате падения работников с высоты при производстве работ на крышах зданий.

Так, 17.04.2020 произошел несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме, с подсобным рабочим ОАО «Володарский» в результате падения с высоты около 5 метров.

Двум •подсобным рабочим было поручено закрепить листы поликарбоната на крыше одного из зданий молочно-товарного комплекса.

Потерпевший при помощи приставной лестницы поднялся на крышу здания. Двигаясь по крыше, он наступил на лист поликарбоната, в результате чего провалился вниз на бетонный пол, получив при этом тяжелую сочетанную травму.

Причиной несчастного случая явилось производство ремонтностроительных работ по ремонту здания молочно-товарного комплекса:

без установки в местах с недостаточной прочностью кровли трапов или мостиков так, чтобы они перекрывали находящиеся под кровлей несущие конструкции; без проекта производства работ или технологических карт, предусматривающих мероприятия по предупреждению воздействия на работающих опасных и вредных производственных факторов; без предварительного осмотра несущих конструкций крыши и ограждений и определения их состояния и мер безопасности; не под руководством ответственного производителя работ, потерпевшим, не прошедшим обучение, инструктаж, стажировку, проверку знаний по вопросам охраны труда, не имеющим соответствующей квалификации по профессии кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов.

Лицами, допустившими нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных правовых актов, определены мастер и главный инженер ОАО «Володарский».

24.04.2020 произошел несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме, с гражданином, выполнявшим работу по гражданско-правовому договору, заключенному с ОАО «Воронино», в результате падения с высоты более 5 метров.

Потерпевшему было поручено произвести работы по очистке территории неэксплуатируемого машинного двора. В ходе выполнения данной работы он по собственной инициативе решил подняться на крышу одноэтажного кирпичного здания, для того, чтобы взять с нее проволоку, для использования ее в планируемой в дальнейшем работе по изготовлению изгороди, которую ему в день происшествия никто не поручал делать.

При движении по крыше лист шифера не выдержал веса потерпевшего, который в результате провалился вниз и получил травму,

Причиной несчастного случая явился допуск потерпевшего к выполнению работ без проведения вводного и первичного инструктажей по охране труда.

Лицом, допустившим нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, определен директор ОАО «Воронино».

С учетом изложенного Могилевское областное управление Департамента государственной инспекции труда в целях недопущения несчастных случаев на производстве при выполнении работ на крыше зданий и сооружений считает необходимым следующее:

обеспечить выполнение ремонтно-строительных, строительномонтажных работ на крышах зданий и сооружений в строгом соответствии с требованиями Правил охраны труда при работе на высоте, утвержденных постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 № 52, Правил по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от З 1.05.2019 № 24/33; исключить случаи выполнения строительно-монтажных и ремонтно строительных работ на крышах зданий и сооружений без проектной документации, определяющей безопасные способы и приемы выполнения работ, предусматривающей мероприятия по предупреждению воздействия на работающих опасных и вредных производственных факторов; запретить допуск работников к выполнению строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ на крышах зданий и сооружений без соответствующей профессиональной подготовки, обязательного медицинского осмотра, инструктажа, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда, без средств индивидуальной защиты; обеспечить выполнение работ с повышенной опасностью, в том числе работ на высоте, только по наряду-допуску; рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, ограждать предохранительными или страховочными защитными ограждениями, апри расстоянии более 2 м — сигнальными ограждениями. При невозможности или экономической нецелесообразности применения защитных ограждений работы на высоте производить с применением предохранительных поясов и страховочных канатов; при выполнении работ на крыше с уклоном более 200 применять предохранительные пояса;

в местах с недостаточной прочностью кровли устанавливать кровельные лестницы, трапы или мостки так, чтобы они перекрывали находящиеся под кровлей несущие конструкции; перед началом работ обеспечить предварительный осмотр несущих конструкций крыши и ограждений и определить их состояние и меры безопасности; обеспечить выполнение кровельных работ под руководством ответственного производителя работ; обеспечить проведение работникам, занятым кровельными работами на высоте, предсменных (перед началом работы, смены) медицинских осмотров или освидетельствований на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения; довести настоящее информационное письмо до сведения горрайисполкомов, организаций Могилевской области; провести с работающими, выполняющими строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы на крыше зданий и сооружений, внеплановый инструктаж по охране труда по настоящему информационному письму; провести с руководителями и специалистами, ответственными за производство строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ на крыше зданий и сооружений, внеочередную проверку знаний по вопросам охраны труда.

 
 
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О производственном травматизме при выполнении работ на кровле Могилевское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства....
 
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