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Минздрав исключил 14 государств из перечня стран с COVID-19
25.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Из перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, исключены еще 14 государств. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.
Минздрав на основании принятых критериев актуализировал перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. По состоянию на 25 июня из перечня дополнительно исключены 14 государств. Это Австралия, Египет, Израиль, Грузия, Канада, Нидерланды, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Республика Корея, Сингапур, США, Турция и Япония.
«Приехавшие из этих стран люди не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь. В отношении лиц, прибывших в Беларусь из стран, исключенных 25 июня из перечня, дальнейшее нахождение в самоизоляции не требуется», — отметили в Минздраве.
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Из перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, исключены еще 14 государств. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения. Минздрав на...
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