ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минздрав исключил 14 государств из перечня стран с COVID-19

25.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Минздрав исключил 14 государств из перечня стран с COVID-19

Из перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, исключены еще 14 государств. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.

Минздрав на основании принятых критериев актуализировал перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. По состоянию на 25 июня из перечня дополнительно исключены 14 государств. Это Австралия, Египет, Израиль, Грузия, Канада, Нидерланды, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Республика Корея, Сингапур, США, Турция и Япония.

«Приехавшие из этих стран люди не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь. В отношении лиц, прибывших в Беларусь из стран, исключенных 25 июня из перечня, дальнейшее нахождение в самоизоляции не требуется», — отметили в Минздраве.

https://www.belta.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, исключены еще 14 государств. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения. Минздрав на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вода идет с М1, огороды уплывают». Деревня возле Бреста после дождя превращается в Венецию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика