Песков опроверг заявления Лукашенко о причастности России к вмешательству в выборы

Источник материала: Tut.by

Россия никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в электоральный процесс в Беларуси, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Интерфаксу практически сразу же после заявления президента Беларуси.



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«Здесь можно ответить однозначно, что Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более которые проходят у нашего союзника — Беларуси», — сказал Песков в четверг, комментируя заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о «кукловодах».

В Кремле не получали каких-либо аргументов, касающихся заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о вмешательстве в электоральный процесс.

«Наверное, какие-то аргументы должна предоставлять сторона, которая [обвиняет]», — сказал Песков в четверг, отвечая на вопрос журналистов о возможности расследования обвинений белорусской стороны о вмешательстве России в выборы.

Отвечая на уточняющий вопрос, не представила ли белорусская сторона аргументы, Песков сказал: «Это и заставляет задуматься, я бы сказал, обязывает задуматься».

«А что касается расследования, то мы, слава богу, не в Вашингтоне живем», — добавил Песков.

Напомним, 25 июня президент Беларуси сказал, что за его вероятными противниками на предстоящих президентских выборах стоят «кукловоды» .

«Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», — сказал Лукашенко.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.