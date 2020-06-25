В Миорском районе мужчина случайно застрелил друга на охоте

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Миорском районе охотник случайно застрелил друга.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером 24 июня. Два друга отправились на охоту. 42-летний мучжина заметил движение в кустах, посчитал, что увидел животное, и выстрелил.

Затем охотник увидел своего 53-летнего друга с телесными повреждениями. От них мужчина скончался на месте. Охотник сообщил о случившемся в милицию и ждал их приезда на месте происшествия.



Фото: СК

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Проводятся неотложные следственные действия, назначен ряд экспертиз. Предварительно установлено, что ружья обоих охотников не были зарегистрированы. У мужчин не было разрешения на охоту.