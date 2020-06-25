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В Миорском районе мужчина случайно застрелил друга на охоте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Миорском районе охотник случайно застрелил друга.
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Затем охотник увидел своего 53-летнего друга с телесными повреждениями. От них мужчина скончался на месте. Охотник сообщил о случившемся в милицию и ждал их приезда на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Проводятся неотложные следственные действия, назначен ряд экспертиз. Предварительно установлено, что ружья обоих охотников не были зарегистрированы. У мужчин не было разрешения на охоту.
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Новости Беларуси. В Миорском районе охотник случайно застрелил друга. По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером 24 июня. Два друга...
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