ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Миорском районе мужчина случайно застрелил друга на охоте

25.06.2020 14:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Миорском районе охотник случайно застрелил друга.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером 24 июня. Два друга отправились на охоту. 42-летний мучжина заметил движение в кустах, посчитал, что увидел животное, и выстрелил.  

Затем охотник увидел своего 53-летнего друга с телесными повреждениями. От них мужчина скончался на месте. Охотник сообщил о случившемся в милицию и ждал их приезда на месте происшествия.  

В Миорском районе мужчина случайно застрелил друга на охоте
Фото: СК  

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».  

Проводятся неотложные следственные действия, назначен ряд экспертиз. Предварительно установлено, что ружья обоих охотников не были зарегистрированы. У мужчин не было разрешения на охоту.    

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Миорском районе охотник случайно застрелил друга. По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером 24 июня. Два друга...
 
Новости дня
Новости разные
 
Три модели внедрения 5G рассматривают в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика