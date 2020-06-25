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Три модели внедрения 5G рассматривают в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Три модели внедрения сети 5G рассматривают в Беларуси. Об этом сообщил министр связи и информатизации Константин Шульган на встрече с представителями общественных организаций и операторами электросвязи,
Строительство единой инфраструктуры сети 5G только инфраструктурным оператором предполагает инфраструктурная модель.
Конкурентная модель – строительство пассивной и активной инфраструктуры сетей 5G каждым из операторов. Однако возможна кооперация операторов при строительстве транспортной инфраструктуры - волоконно-оптических линий связи - для оптимизации расходов.
Модель совместного использования пассивной инфраструктуры – строительство активной инфраструктуры сетей 5G – радиооборудования - каждым из операторов в пределах выделенного радиочастотного спектра, а строительство пассивной инфраструктуры - антенно-мачтовые сооружения, транспортная сеть, волоконно-оптические линии связи - инфраструктурным оператором.
Фото: БЕЛТА
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Три модели внедрения сети 5G рассматривают в Беларуси. Об этом сообщил министр связи и информатизации Константин Шульган на встрече с представителями общественных...
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