Три модели внедрения 5G рассматривают в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Три модели внедрения сети 5G рассматривают в Беларуси. Об этом сообщил министр связи и информатизации Константин Шульган на встрече с представителями общественных организаций и операторами электросвязи, пишет БЕЛТА со ссылкой на Минсвязи.

Строительство единой инфраструктуры сети 5G только инфраструктурным оператором предполагает инфраструктурная модель.

Конкурентная модель – строительство пассивной и активной инфраструктуры сетей 5G каждым из операторов. Однако возможна кооперация операторов при строительстве транспортной инфраструктуры - волоконно-оптических линий связи - для оптимизации расходов.

Модель совместного использования пассивной инфраструктуры – строительство активной инфраструктуры сетей 5G – радиооборудования - каждым из операторов в пределах выделенного радиочастотного спектра, а строительство пассивной инфраструктуры - антенно-мачтовые сооружения, транспортная сеть, волоконно-оптические линии связи - инфраструктурным оператором.

Фото: БЕЛТА

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