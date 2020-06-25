Лукашенко: идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы и внутренние дела

Источник материала: Вороновская газета





Во внутренние дела Беларуси и предвыборную гонку идет вмешательство извне. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая кадровые решения , передает корреспондент БЕЛТА.

Высказываясь о текущей ситуации в стране, Александр Лукашенко отметил, что сейчас в интернете активно распространяются «жуткие фейки», с помощью которых хотят дискредитировать власть. Некоторые из таких вбросов, сказал Президент, его просто удивляют: «Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет».

Александр Лукашенко обратил внимание, что информация просто фальсифицируется, и люди, которые не разбираются в банковских документах, верят этим фейкам. «Люди же не понимают, что это такое. Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами «бабичевскими», «незыгарями» из России, — добавил он. — Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это».

«По военнослужащим даже. Говорят, удостоверение Службы безопасности. Кто-то уходил и удостоверение с собой забрал, сейчас печатает, что он против власти. Это невероятно, чтобы, увольняясь из Службы безопасности, человек хоть на час оставил у себя удостоверение. Он сначала сдает оружие, удостоверение, потом получает обходной лист и прочее, — отметил Президент. — Люди, особенно молодежь, которые там сидят (в телеграмм-каналах. — Прим. БЕЛТА), этого же не понимают. И они смотрят: даже в Службе безопасности против Президента. Вот такие фейки, и мы с этим должны жить. Но мы должны держать голову на плечах и людям разъяснять, что происходит».

Глава государства обратил внимание, что оппоненты власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно. «Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с Президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», — заявил Александр Лукашенко.

«Но мы не ядерная держава. Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим. Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем», — добавил Президент.-0-

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