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К автору одного из крупнейших Telegram-каналов Беларуси пришли с обыском

25.06.2020 13:56 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К Игорю Лосику, автору телеграм-канала «Беларусь головного мозга» (более 165 тысяч подписчков, в топе самых крупных каналов в Беларуси) нагрянули с обыском. Об этом рассказали редакторы телеграм-канала.

Редакторы также сообщают, что для обыска в квартиру Лосика пришли сразу девять сотрудников спецслужб. Они показали ордер на обыск, подписанный прокурором. По какому поводу все это – пока неизвестно. Возможно, канал на время заморозят.

 
 
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К Игорю Лосику, автору телеграм-канала «Беларусь головного мозга» (более 165 тысяч подписчков, в топе самых крупных каналов в Беларуси) нагрянули с обыском. Об этом...
 
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