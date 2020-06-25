К автору одного из крупнейших Telegram-каналов Беларуси пришли с обыском

Источник материала: KYKY

К Игорю Лосику, автору телеграм-канала «Беларусь головного мозга» (более 165 тысяч подписчков, в топе самых крупных каналов в Беларуси) нагрянули с обыском. Об этом рассказали редакторы телеграм-канала.

Редакторы также сообщают, что для обыска в квартиру Лосика пришли сразу девять сотрудников спецслужб. Они показали ордер на обыск, подписанный прокурором. По какому поводу все это – пока неизвестно. Возможно, канал на время заморозят.