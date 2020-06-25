С 25 июля 2020 г. для приема избирателей с целью ознакомления со списками избирателей устанавливается дежурство:

с понедельника по пятницу – с 17 до 19 часов,

в субботу – с 12 до 14 часов.

На участках для голосования, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, дежурство устанавливается за 2 дня до выборов (с 7 августа 2020 г.).

В период досрочного голосования с 4 по 8 августа 2020 г. – с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов.

В день выборов 9 августа 2020 г. – с 8 до 20 часов.