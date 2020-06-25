ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко: «Идёт жуткое давление на людей, особенно в интернете»

25.06.2020 15:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 25 июня рассмотрел кадровые вопросы. Так, назначены новые главы некоторых дипломатических представительств нашей страны за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Перемены коснулись и местной вертикали власти. Так, на должность нового председателя Кричевского райисполкома согласован Андрей Седуков. Задач стоит немало. Глава государства обратил внимание на сельское хозяйство. По его словам, Кричевский район  очень важный восточный регион, и этим вопросам надо уделять должное внимание.

Произведены кадровые изменения в руководстве Министерства экономики

Александр Лукашенко: «Идёт жуткое давление на людей, особенно в интернете»

Кроме того, немало предстоит работы ещё над некоторыми вопросами. Они касаются избирательной кампании. На них Президент остановился подробнее. 

Александр Лукашенко: «Идёт жуткое давление на людей, особенно в интернете»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы сейчас сдаем экзамен – предвыборная кампания. Поэтому назначение такое серьезное, потому что вам придется войти в курс дела сходу и заниматься этой предвыборной кампанией: сдавать экзамен за себя и за других. Учитывая, что вы сам могилевский, местный, думаю, вам не надо много времени, чтобы войти в курс дела. Надо просто работать. Люди там есть, с кем можно работать, посмотрите: кто может, кто не может. Разберитесь с кадрами.

Это очень серьезный вопрос. Потому что идет жуткое давление на людей, особенно в интернете. И кто сидит в этом вечно интернете, у него голова начинает болеть. Вы же видите, что кругом фейки, жуткие фейки, которые просто меня удивляют. 

Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии 840 млн. долларов. Ну, и я видел, мне показали. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет.  

Вот такие фейки и они будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. В противном случае они никакие, они не смогут с нами конкурировать даже – надо врать. Кстати, это подбрасывается структурами «бабичевскими», «незыгарями» из России. Это не наше, это из России идет информация, выбрасывается. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это.  

Так вот по военнослужащим даже. Говорят, удостоверение Службы безопасности. Кто-то уходил и удостоверение с собой забрал, сейчас печатает, что он против власти. Это невероятно, чтобы, увольняясь из Службы безопасности, человек хоть на час оставил у себя удостоверение. Он сначала сдает оружие, удостоверение, потом получает обходной лист и прочее. У военных людей так, а в Службе безопасности там вообще невозможно.

Александр Лукашенко: «Идёт жуткое давление на людей, особенно в интернете»


Но люди простые, особенно молодежь, которые там сидят (в Telegram-каналах, – прим. ред.), этого же не понимают. И они смотрят: даже в Службе безопасности против Президента. Вот такие фейки, и мы с этим должны жить. Но мы должны держать голову на плечах и людям разъяснять, что происходит. 

Александр Лукашенко назначил новых глав некоторых диппредставительств Беларуси за рубежом

Это к чему? Они требуют от нас честных и порядочных выборов и предвыборной борьбы. А как это называется? Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела, но мы не ядерная держава. Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим. Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Андрей Седуков

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 25 июня рассмотрел кадровые вопросы. Так, назначены новые главы некоторых дипломатических представительств нашей страны за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Решение об образовании участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика