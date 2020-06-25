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Хочется, чтобы их добрые дела продолжались, ведь доброты много не бывает

25.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Диана Батурицкая, Вероника Пасконная и Анастасия Волохова — выпускницы Несвижской гимназии.

30 мая на торжественной линейке, посвященной последнему звонку, им были вручены Благодарности Минской областной организации Белорусского Общества Красного Креста «за распространение знаний об основополагающих принципах

движения Красного Креста, за активное участие в волонтерском движении».

Хочется, чтобы их добрые дела продолжались, ведь доброты много не бывает

Диана Батурицкая и Вероника Пасконная
с наградами Минской ОО БОКК

Будучи 8-классницами, девочки уже состояли в волонтерском отряде «Филантроп», которым руководит педагог учреждения образования Т.И. Кабанова.

— Активные, доброжелательные, трудолюбивые и отзывчивые, всегда готовые прийти на помощь, — именно такую характеристику дает им классный руководитель Татьяна Ивановна. И продолжает свой рассказ: — Каждый год «филантропы» принимали участие в различных акциях, среди которых — «Чудеса на Рождество», «Соберем детей в школу!», «За здоровый образ жизни» и другие. Гимназисты посещали маленьких пациентов детского отделения районной больницы, которые были вынуждены встречать праздники в больничных палатах. У ёлки Дед Мороз и снегурочка радовали ребят, дарили им  мягкие игрушки и  сладости, которые собирали в рамках акции все учащиеся гимназии вместе со своими родителями и педагогами.

Посещали юные волонтеры многодетные семьи и ребят из малообеспеченных семей, чтобы передать им канцтовары, тетради, альбомы, пеналы, краски и кисти — всё то, что пригодится на уроках в школе.

Также «филантропы» были задействованы в акциях по пропаганде активного, здорового образа жизни, организации содержательного досуга. Для своих сверстников они организовывали тематические классные часы, информируя ребят о вреде наркотиков, предупреждении употребления психоактивных веществ и т.д. Свою работу гимназисты сопровождали информацией на сайте учебного учреждения, размещали фотоматериалы в соцсетях и районной газете, оформляли гимназические стенды.

В настоящее время девочки успешно сдали школьные экзамены. Уже позади и первое испытание ЦТ. Хочется, чтобы их добрые дела продолжались, ведь доброты много не бывает. На пороге во взрослую самостоятельную жизнь хочется пожелать выпускницам только хорошего.

Вам сказать огромное спасибо

Мы хотим за человечность, доброту.

Пусть мир сделает вам жизнь счастливой!

Ведь вы помогаете ему!

На смену волонтерам-выпускникам Несвижской гимназии подрастает новое поколение, которое делает мир вокруг добрее…

Инна ВАСИЛЕВИЧ.

 


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Диана Батурицкая, Вероника Пасконная и Анастасия Волохова — выпускницы Несвижской гимназии. 30 мая на торжественной линейке, посвященной последнему звонку, им
 
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