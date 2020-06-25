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Владимир Андрейченко: выборы в Беларуси должны проходить в правовом русле

25.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Владимир Андрейченко: выборы в Беларуси должны проходить в правовом русле

Выборы в Беларуси должны проходить в правовом русле. И депутаты должны в свою очередь сделать для этого все необходимое, заявил сегодня на заседании Палаты представителей ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер подчеркнул, что именно Палата представителей назначила президентские выборы. «Мы должны сделать все для того, чтобы они проходили в правовом русле», — сказал он. Владимир Андрейченко призвал парламентариев еще больше встречаться с людьми, в том числе чтобы разъяснять происходящее в стране.

«Ситуацию нельзя упрощать. У всех этих деяний есть заказчики и исполнители. Есть банки, через которые идет прокачка денег, чтобы поддерживать негативные процессы, которые сегодня идут в Беларуси», — отметил спикер.

«Не всем нравится политика, которая проводится в Беларуси Президентом. Вы знаете, кому это не нравится», — добавил он.

https://www.belta.by

 
 
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Выборы в Беларуси должны проходить в правовом русле. И депутаты должны в свою очередь сделать для этого все необходимое, заявил сегодня на заседании Палаты...
 
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