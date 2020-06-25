|
Здание Мозырского драматического театра им. Мележа открыли после реконструкции
Источник материала: Mlife
Объект оказался непростой, здание является историко-культурной ценностью. Строители использовали современные материалы, но важно было сохранить аутентичность архитектуры. Особое внимание уделили сохранению хорошей акустики.
— Коллектив нашего театра все это время не прекращал работу, давали спектакли на арендных площадках, — рассказывает заместитель директора театра Иван Бойко. — Сегодня наша труппа возвращается в свое историческое здание. Начало сезона в сентябре мы отметим классической постановкой Ивана Мележа, чье имя с гордостью носит наш театр, — «Люди на болоте».
Красную ленточку в торжественной обстановке перерезал Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.
Обращаясь к собравшимся мозырянам, он отметил:
— Я уверен, что этот обновленный театр, который смог сохранить свою труппу, станет настоящим культурным центром не только Мозыря, но и всего Полесского региона.
В добавок к напутственным словам от Администрации Президента драмтеатру был подарен сертификат на 100 000 рублей для укрепления материально-технической базы.
Действительно, для 110-тысячного Мозыря возвращение обновленного театра — важное культурное событие, здесь будут работать два зала на 120 и 500 зрителей. В репертуаре спектакли как для взрослых, так и для детей.
Фото Сергея Боровика, Александра Солодкова и
/Газета
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здание Мозырского драматического театра имени Ивана Мележа было построено еще в 1930-е годы. В 2010-м здесь началась долгожданная реконструкция. Однако через три...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)