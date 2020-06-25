Здание Мозырского драматического театра им. Мележа открыли после реконструкции

Источник материала: Mlife

Объект оказался непростой, здание является историко-культурной ценностью. Строители использовали современные материалы, но важно было сохранить аутентичность архитектуры. Особое внимание уделили сохранению хорошей акустики.— Коллектив нашего театра все это время не прекращал работу, давали спектакли на арендных площадках, — рассказывает заместитель директора театра Иван Бойко. — Сегодня наша труппа возвращается в свое историческое здание. Начало сезона в сентябре мы отметим классической постановкой Ивана Мележа, чье имя с гордостью носит наш театр, — «Люди на болоте».

Красную ленточку в торжественной обстановке перерезал Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

Обращаясь к собравшимся мозырянам, он отметил:

— Я уверен, что этот обновленный театр, который смог сохранить свою труппу, станет настоящим культурным центром не только Мозыря, но и всего Полесского региона.

В добавок к напутственным словам от Администрации Президента драмтеатру был подарен сертификат на 100 000 рублей для укрепления материально-технической базы.

Действительно, для 110-тысячного Мозыря возвращение обновленного театра — важное культурное событие, здесь будут работать два зала на 120 и 500 зрителей. В репертуаре спектакли как для взрослых, так и для детей.



Фото Сергея Боровика, Александра Солодкова и/Газета



