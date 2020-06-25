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В Великобритании более 20 полицейских пострадали при разгоне уличной вечеринки

25.06.2020 17:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. В Лондоне во время разгона участников несанкционированного музыкального мероприятия пострадали более 20 стражей порядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Великобритании более 20 полицейских пострадали при разгоне уличной вечеринки

Жители одного из районов британской столицы обратились в полицию с жалобами на шум и антиобщественное поведение участников уличной вечеринки. Прибывшие на место происшествия полицейские подверглись нападению.

В Великобритании более 20 полицейских пострадали при разгоне уличной вечеринки

Было повреждено несколько патрульных машин. Четверо нападавших арестованы.

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Новости Великобритании. В Лондоне во время разгона участников несанкционированного музыкального мероприятия пострадали более 20 стражей порядка, сообщили в...
 
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