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В Великобритании более 20 полицейских пострадали при разгоне уличной вечеринки
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. В Лондоне во время разгона участников несанкционированного музыкального мероприятия пострадали более 20 стражей порядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жители одного из районов британской столицы обратились в полицию с жалобами на шум и антиобщественное поведение участников уличной вечеринки. Прибывшие на место происшествия полицейские подверглись нападению.
Было повреждено несколько патрульных машин. Четверо нападавших арестованы.
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Новости Великобритании. В Лондоне во время разгона участников несанкционированного музыкального мероприятия пострадали более 20 стражей порядка, сообщили в...
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