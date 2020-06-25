Зоолог записала звуки, которые издает 2-месячный бельчонок (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Шведский зоолог Дани Коннор опубликовала в Twitter видеозапись с семинедельным бельчонком, издающим необычные звуки.

Ролик стал вирусным. За два дня он собрал 12,7 миллионов просмотров, почти 800 тысяч лайков, свыше 200 тысяч репостов и около шести тысяч комментариев. Пользователи Сети посчитали видео очень милым – как и самого бельчонка.





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