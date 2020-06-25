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Зоолог записала звуки, которые издает 2-месячный бельчонок (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Шведский зоолог Дани Коннор
Ролик стал вирусным. За два дня он собрал 12,7 миллионов просмотров, почти 800 тысяч лайков, свыше 200 тысяч репостов и около шести тысяч комментариев. Пользователи Сети посчитали видео очень милым – как и самого бельчонка.
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Шведский зоолог Дани Коннор опубликовала в Twitter видеозапись с семинедельным бельчонком, издающим необычные звуки. Ролик стал вирусным. За два дня он собрал 12,7...
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