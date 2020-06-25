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Правительство пересмотрело командировочные за границу. Как изменились суточные и расходы на жилье

25.06.2020 17:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство внесло изменения в размеры расходов для командировок за границу. Для некоторых стран увеличили суточные и расходы на жилья, а для некоторых — уменьшили. Изменения предусмотрены постановлением Совмина № 363.


Снимок носит иллюстративный характер. pixabay.com

Для командированных в Австрию суточные увеличены с 60 до 100 евро, при этом расходы на жилье снижены с 130 до 110 евро. При командировках в Азербайджан суточные уменьшены с 60 до 35 долларов, расходы на жилье — с 120 до 75 долларов, уточняют в правительстве.

Для Литвы суточные увеличили с 30 до 55 евро, расходы на жилье — с 70 до 115 евро, отдельной градации для командируемых в Вильнюс, Каунас, Клайпеду теперь не предусмотрено. Для Латвии суточные и возмещение расходов на жилье составляют 60 и 110 евро соответственно (ранее 50 и 70 евро, при этом для Риги, Вентспилса и Юрмалы — 50 и 110 евро).

Суточные при командировках в Польшу увеличены с 50 до 65 евро, возмещение трат на проживание осталось на уровне 150 евро. Для Украины суточные выросли с 40 до 55 долларов, расходы на жилье составят 105 долларов (ранее 90 долларов для всей страны, 120 долларов для Киева).

При командировках в Россию суточные уменьшены с 30 до 25 долларов, расходы на жилье — с 120 до 80 долларов. При этом для Москвы и Санкт-Петербурга нормы расходов увеличены — суточные составляют 40 долларов, на жилье — 145 долларов. «Отдельные нормативы установлены для нескольких крупных российских городов», — уточняют правительстве.

«При командировании работника в один день в несколько иностранных государств (городов иностранного государства, если для них установлены различные размеры возмещения суточных) размер суточных определяется нанимателем исходя из наибольшего размера возмещения суточных для одного из этих иностранных государств», — отмечают в правительстве.

МИДу и Минфину поручили ежегодно до 1 марта при необходимости вносить в Минтруда предложения о корректировке суточных и расходов по найму жилья при командировках за границу. Делать это нужно с учетом анализа данных Комиссии ООН по Международной гражданской службе о нормах командировочных расходов для сотрудников ООН.

 
 
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Правительство внесло изменения в размеры расходов для командировок за границу. Для некоторых стран увеличили суточные и расходы на жилья, а для некоторых -...
 
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