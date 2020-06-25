27 июня 2020 г. в Ивьевском райисполкоме с 9.00 до 12.00 часов будет проводить «прямую телефонную линию» с населением района по телефону 6 80 15 председатель Ивьевского районного Совета депутатов Хвасько Александр Александрович
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27 ИЮНЯ проведет «прямую телефонную линию» председатель Ивьевского районного Совета депутатов Хвасько Александр Александрович
25.06.2020 — Разное | Ивьевский край
Источник материала: Ивьевский край
27 июня 2020 г. в Ивьевском райисполкоме с 9.00 до 12.00 часов будет проводить «прямую телефонную линию» с населением района по телефону 6 80 15 председатель Ивьевского районного Совета депутатов Хвасько Александр Александрович
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27 ИЮНЯ проведет «прямую телефонную линию» председатель Ивьевского районного Совета депутатов Хвасько Александр Александрович
27 июня 2020 г. в Ивьевском райисполкоме с 9.00 до 12.00 часов будет проводить «прямую телефонную линию» с населением района по ...
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