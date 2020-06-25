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До +30°C, а затем придет очередное похолодание: прогноз погоды на 26 июня

25.06.2020 17:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

До +30°C, а затем придет очередное похолодание: прогноз погоды на 26 июня

Эта неделя выдалась теплой под влиянием обширного антициклона. Такая погода сохранится и в пятницу, но к воскресенью не обойдется без грозовых дождей и порывистого ветра. А затем – очередное похолодание.

Завтра, 26 июня, атмосферными процессами будет управлять обширный малоподвижный скандинавский антициклон с центром над Балтийским морем. По периферии с южных широт будет поступать теплый и сухой воздух. Температурный фон – на 3-6 градусов выше нормы.

В пятницу – переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Влажность до 50%. Под утро будут сгущаться непродолжительные слабые туманы. Видимость до километра. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

Очень тепло будет уже к восьми утра – около +20°C. В столице на несколько градусов выше. Днем снова жара. По юго-западу воздух прогреется до +27°C. По юго-востоку столбики термометров перемахнут за +30°C. К вечеру температура немного опустится: от +25°C в Бресте до +27°C в Гомеле. Отличные условия для пляжного отдыха. Температура воды в реках и водоемах +17°C…+25°C.

В субботу ночью большая часть страны останется в области повышенного атмосферного давления, а днем с территории Польши на западные регионы переместится активный атмосферный фронт. Поэтому ночью по Брестской области, а утром и днем по всей западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Прогремят грозы. Средняя температура воздуха по стране ночью до +18°C градусов, в разгар дня +24°C…+30°C. В воскресенье грозовые дожди распространятся на большую часть страны.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Эта неделя выдалась теплой под влиянием обширного антициклона. Такая погода сохранится и в пятницу, но к воскресенью не обойдется без грозовых дождей и...
 
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