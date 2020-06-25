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Летние заморы рыбы

25.06.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Рыбы, как и другие животные, не могут жить без кислорода. Обогащение воды кислородом происходит двумя путями: из окружающего воздуха благодаря ветру и дождю или за счет жизнедеятельности зеленых растений. В результате низкого содержания кислорода в воде или полного его отсутствия на водоеме может наступить замор рыбы. Если количество кислорода в воде резко уменьшается, рыба проявляет беспокойство и зачастую погибает.

В зависимости от сезонности и времени возникновения различают три вида заморов рыб: летние, ночные и зимние.
Летние заморы наблюдаются в жаркое время года при высоких температурах в реках, озерах, водохранилищах, которые сильно заросли сине-зелеными водорослями, придающими воде густо-зеленый цвет. Также заморы могут наступать и от того, что водоем сильно заилен. Тем больше в нем растительности и ила - тем хуже в нем рыбе. Кроме того, в результате заиления пойменных участков рек, вызванных ливневыми дождями или поступлением паводков в летний период могут наблюдаться заморы рыбы, вызванные гниением растительности, которая залита водой.
Особую опасность для рыбы представляет вода поступающая в водоем из болот. Из-за того, что болотная вода содержит большое количество органических веществ и бедна растворенным в ней кислородом, она приводит к массовой гибели рыбы.
Ночные заморы являются разновидностью летних заморов и наблюдаются в мелководных водоемах, сильно заросших различными видами водной растительности. Как правило, такие заморы наблюдаются к утру и быстро проходят с появлением света.
Недостаток кислоро-
да в воде вызывает беспокойство у рыб. Рыбы начинают двигаться, в связи с чем потребность в кислороде у них увеличивается. При недостатке кислорода в воде у рыб наблюдается бледность жабр и слизистых оболочек рта (иногда с выраженным синюшным и грязно-синюшным цветом). Глаза становятся мутными. Дышат рыбы раскрытым ртом и жабрами. Дыхание учащенное. При недостатке кислорода в организме рыбы происходит быстрое увеличение содержания молочной кислоты, концентрация которой в крови и мышцах к моменту гибели достигает до 120 мг %. При вскрытии погибшей от замора рыбы отмечаются следующие признаки: рот широко раскрыт, жаберные крышки приподняты и сильно оттопырены в сторону, жабры распластаны. Кровь темно-вишневого цвета, плохо свернувшаяся. Наиболее чувствительны к недостатку кислорода щука, плотва, окунь.
Кроме причин, выз-
ванных естественными природными процессами, также встречаются и заморы, возникающие по причинам техногенного характера - смыв удобрений, попадание в водоем стоков с животноводческих комплексов и неочищенных канализационных вод.

В связи с вышеуказанным Лидская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира убедительно просит рыболовов любителей, проводящих много времени в рыболовных угодьях и как никто располагающих информацией об обстановке на них, в случае обнаружения гибели рыбы, либо выявления ранних предзаморных явлений, а равно случаев загрязнения водных объектов, которые могут привести к гибели их обитателей, незамедлительно сообщать об этом в Лидскую МРИ ОЖ и РМ. Данная информация способствует оперативному принятию необходимых мер по выявлению причин, повлекших данные обстоятельства и недопущению их повторения в последующем. Уважаемые читатели, любая информация о совершаемых, совершенных или предполагаемых для совершения нарушениях природоохранного законодательства очень важна для нас. Не оставайтесь равнодушными к варварскому отношению к окружающей нас природе. Просим вас сообщать о нарушениях природоохранного законодательства в Лидскую МРИ по телефону 8-(0154)-62-38-12.

С. Максименко, начальник Лидской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

 

 
 
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Рыбы, как и другие животные, не могут жить без кислорода. Обогащение воды кислородом происходит двумя путями: из окружающего воздуха благодаря...
 
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