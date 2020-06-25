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324 выпускника получили дипломы Университета гражданской защиты

25.06.2020 17:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ещё вчера они были студентами, а уже сейчас готовы приступить к своим профессиональным обязанностям. Торжественный выпуск специалистов 25 июня состоялся в Университете гражданской защиты МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

324 выпускника получили дипломы Университета гражданской защиты

Дипломы учебного заведения в 2020 году получили 324 выпускника, из них лейтенантские погоны надел 141 человек. Среди успешно окончивших вуз также иностранные специалисты.

324 выпускника получили дипломы Университета гражданской защиты

С новым этапом в жизни новоиспечённых спасателей поздравил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. Впервые торжественную церемонию можно было наблюдать в режиме онлайн.

324 выпускника получили дипломы Университета гражданской защиты

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Уровень подготовки наших специалистов очень высокий. Не зря у нас проходят обучение представители других государств. И в этом выпуске будут представители (более 60 человек) и в той же России, где высокий уровень подготовки, но выбирают наше учебное заведение. И Казахстан, и Украина, и Азербайджан. Мы гордимся тем, что наше образование востребовано в других странах.

324 выпускника получили дипломы Университета гражданской защиты

В ходе церемонии молодые офицеры в последний раз прошли торжественным маршем по плацу вуза, а также заложили памятную плиту выпуска 20-20. 

Люди в материале: Владимир Ващенко

 
 
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Новости Беларуси. Ещё вчера они были студентами, а уже сейчас готовы приступить к своим профессиональным обязанностям. Торжественный выпуск специалистов 25 июня...
 
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