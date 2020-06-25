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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уголовное дело возбуждено в отношении россиянина, который пытался ввезти через границу гашиш, насвай и таблетки Брестские таможенники возбудили уголовное дело в отношении россиянина, который пытался ввезти гашиш, насвай и таблетки. 28-летний мужчина ехал из Польши в качестве...

Брестские таможенники возбудили уголовное дело в отношении россиянина, который пытался ввезти гашиш, насвай и таблетки. 28-летний мужчина ехал из Польши в качестве пассажира на микроавтобусе. Транспорт пересекал рубеж через пункт таможенного оформления "Варшавский мост". Таможенный контроль показал: в кармане куртки у туриста было вещество растительного происхождения коричневого цвета. То же самое было найдено и в брюках, которые лежали в чемодане. Экспертиза установила, что найденное вещество - это гашиш. Помимо этого, вез мужчина еще и насвай, который запрещен к обороту в Беларуси. Но и это не полный список, были также обнаружены таблетки трамадола и диазепама - более 65 штук. Назначена экспертиза медицинских препаратов.