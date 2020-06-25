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За 5 дней – 116 эскизов. Как создавали «медали Победы»

25.06.2020 18:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл. 

За 5 дней – 116 эскизов. Как создавали «медали Победы»

8 мая 1945 года в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии. В тот же день Президиум Верховного Совета СССР учредил первую послевоенную медаль «За победу над Германией».

За 5 дней – 116 эскизов. Как создавали «медали Победы»

Александр Фень, танкист:
Самая большая оценка – это медаль «За Победу». Ведь там написано: «Наше дело правое, мы победили». Мы разбили фашизм, освободили Западную Европу. Для нас, ветеранов войны, эта медаль очень дорога.

За 5 дней – 116 эскизов. Как создавали «медали Победы»

Еще в апреле в Москве большая команда художников и граверов занялась разработкой проектов медалей за взятие европейских городов. Уже через 5 дней 116 эскизов были представлены специальной комиссии, а 3 мая изготовлены первые образцы медалей.

За 5 дней – 116 эскизов. Как создавали «медали Победы»

Через месяц, 9 июня 1945 года Президиум Верховного Совета СССР учредил еще 7 медалей: за Белград, Варшаву, Будапешт, Кенигсберг, Вену, Берлин и Прагу. Эти медали получили в народной молве название «медали Победы». У каждой своя история. 

Люди в материале: Александр Фень

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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