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За 5 дней – 116 эскизов. Как создавали «медали Победы»
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
8 мая 1945 года в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии. В тот же день Президиум Верховного Совета СССР учредил первую послевоенную медаль «За победу над Германией».
Александр Фень, танкист:
Еще в апреле в Москве большая команда художников и граверов занялась разработкой проектов медалей за взятие европейских городов. Уже через 5 дней 116 эскизов были представлены специальной комиссии, а 3 мая изготовлены первые образцы медалей.
Через месяц, 9 июня 1945 года Президиум Верховного Совета СССР учредил еще 7 медалей: за Белград, Варшаву, Будапешт, Кенигсберг, Вену, Берлин и Прагу. Эти медали получили в народной молве название «медали Победы». У каждой своя история.
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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