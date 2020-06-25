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Бизнес-планы, которые восстанавливают. Вопросы оздоровления сельхозорганизаций обсудили на заседании облисполкома

25.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Бизнес-планы, которые восстанавливают. Вопросы оздоровления сельхозорганизаций обсудили на заседании облисполкома

Речь шла о выполнении плана мероприятий по реализации Указа Президента Республики Беларусь №399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций». Указ вступил в силу 7 января 2019 года.

Бизнес-планы, которые восстанавливают. Вопросы оздоровления сельхозорганизаций обсудили на заседании облисполкома

Как доложил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Валерий Хелский, комитетом проводилась определенная работа по реализации норм указа, в том числе по применению отдельных его положений. Специалисты проводили ежемесячный и ежеквартальный мониторинг реализации разработанных бизнес-планов.

Бизнес-планы, которые восстанавливают. Вопросы оздоровления сельхозорганизаций обсудили на заседании облисполкома

В 2020 году в рамках Указа №399 осуществляют финансовое оздоровление 26 из 28 сельскохозяйственных организаций, первоначально включенных в решение Гродненского облисполкома, которым утвержден перечень сельскохозяйственных организаций, подлежащих финансовому оздоровлению в соответствии с Указом №399.

На 1 апреля нынешнего года по отношению к 1 октября 2018 года, как пояснили эксперты,   платежеспособность восстановлена в 21 организации и улучшена – в 5.

За 1 квартал годовое задание по производству валовой продукции в сопоставимых ценах выполнено на 13,4%, по производству молока – на 23,5%, по реализации молока – на 23,1%, по выращиванию скота – на 23,3%, по выручке – на 18,8%, по чистой прибыли – на 8,2%.

Бизнес-планы, которые восстанавливают. Вопросы оздоровления сельхозорганизаций обсудили на заседании облисполкома

За январь – март в сравнении с аналогичным периодом 2019 года в организациях по перечню Указа №399 производство валовой продукции в сопоставимых ценах составило 110,1 %. За счет роста продуктивности скота выросло производство молока. Объем его реализации вырос на 12%.

Бизнес-планы, которые восстанавливают. Вопросы оздоровления сельхозорганизаций обсудили на заседании облисполкома

Выращивание крупного рогатого скота увеличено на 10,8%. Выручка от реализации продукции, работ (услуг) увеличилась на 18,5%. Рост выручки обеспечили 22 организации из 26, или 84,6%. Прибыль от реализации получена в 14 организациях, или 53,8%, чистая прибыль – в 19 организациях, или 73%.

Бизнес-планы, которые восстанавливают. Вопросы оздоровления сельхозорганизаций обсудили на заседании облисполкома

По данным бухгалтерских отчетов, на 1 апреля 2020 года по отношению к 1 октября 2018-го показатели платежеспособности восстановлены в КСУП «Каролино» Зельвенского района и ОАО «Щучинагропродукт» Щучинского района, улучшены в РУАП «Гродненская овощная фабрика» Гродненского района и КСУП «Краковка» Ошмянского района.

Для реализации структурных преобразований в низкоэффективных сельскохозяйственных организациях заключен Меморандум о взаимопонимании между облисполкомом и Словацким фермерским кооперативом для приобретения и последующего инвестирования сельскохозяйственных организаций Слонимского района, в том числе находящегося в стадии ликвидации СРУСП «Новодевятковичи». Из УСП «Совхоз «Вердомичи» Свислочского района выделено КСУП «Доброволя», которое присоединено к ОАО «Волковысский мясокомбинат». КСУП «Утканы-Агро» присоединено к ОАО «Гродненский мясокомбинат».

Бизнес-планы, которые восстанавливают. Вопросы оздоровления сельхозорганизаций обсудили на заседании облисполкома

Для привлечения инвесторов на сайте комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома размещена информация о сельскохозяйственных организациях, проходящих финансовое оздоровление в рамках указов №253 и №399.

Райисполкомы продолжат ежеквартальный мониторинг бизнес-планов по финансовому оздоровлению и ежемесячный мониторинг выполнения производственных и финансовых показателей сельскохозяйственных организаций.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
Фото: Михаила ИСАЧЕНКО

https://grodnonews.by/

 
 
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Речь шла о выполнении плана мероприятий по реализации Указа Президента Республики Беларусь №399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций»....
 
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