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Что вы делаете неправильно, когда что-то заболело? Проверьте себя в простом тесте

25.06.2020 18:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С простыми симптомами простуды или бытовыми травмами хоть раз в жизни сталкивался каждый человек. Но, как показывает практика, не все знают, в каком случае принимать жаропонижающие и когда не нужно бежать в аптеку за антибиотиками и разжижающими средствами от кашля. Этот простой тест поможет вам проверить себя, а заодно узнать, как правильно оказывать себе помощь в домашних условиях.

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С простыми симптомами простуды или бытовыми травмами хоть раз в жизни сталкивался каждый человек. Но, как показывает практика, не все знают, в каком случае...
 
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